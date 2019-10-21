Цены на литовскую промпродукцию за год снизились заметнее, чем в других странах Балтии

BNS , ru.DELFI.lt

FANUC Automatica 59 kobotas Foto: Organizatorių nuotr.

Индекс цен на литовскую промышленную продукцию за год снизился заметнее всего по сравнению с другими странами Балтии.

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