Спасенную от холода и голода пенсионерку из Пасвалиса вернули опекуну

Пенсионерку из Пасвалиса, которую социальные работники увезли из холодного и сырого помещения, где не было электричества, в дом для престарелых, спустя несколько недель вернули опекуну. В социальной сети люди обсуждают вопрос, как за пожилой женщиной будут смотреть на этот раз. Мэрия Пасвальского района уверяет, что с пенсионеркой все в порядке.

"Пожилая женщина находится в хорошем и теплом доме, у нее есть своя комнатка, – сказала заведующая отделением социальной помощи мэрии Пасвальского района Рамуте Ожалинскене и прибавила, что опекуна обязали отвезти старушку к врачу. – Пожилая женщина давно не была у врача, а именно у окулиста, кроме того, нужно начать процедуру установки спецпотребностей".

Ожалинскене сказала, что специалисты навестили пенсионерку и 21 октября. "Она хорошо себя чувствует, хорошо выглядит", – сказала представитель мэрии. Она заметила, что оставить старушку в доме опеки не могут, поскольку не установлено, что она нуждается в такой помощи.

"Но мы договорились, что в четверг ее отвезут к врачам, зарегистрируют, в этом помогут и социальные работники", – сказала Ожалинскене.

По словам специалиста, когда-то давно пенсионерка получила инвалидность, а необходимого пенсионного стажа у нее нет.

Пенсионерку временно помещали в дом престарелых. Тогда социальные работники сказали, что если пожилая женщина захочет вернуться к опекуну, они не будут против. Сейчас социальные работники сказали, что пожилая женщина сама пожелала вернуться к опекуну.

"Она сама этого хотела, все документы у нас есть", – сказала Ожалинскене, заметив, что социальные работники сейчас будут чаще навещать старушку и следить за условиями, в которых она живет.

Специалисты забрали пенсионерку из холодного и сырого дома после поступления заявления. В беседе с DELFI, Ожалинскене сказала, что если люди видят, что кто-то находится в тяжелых условиях, надо об этом без промедления сообщать социальным работникам.

После первой статьи на DELFI об оставленной в холодном помещении без еды пожилой женщине, этой историей интересовались журналисты передачи КК2 телеканала LNK. Они общались со старушкой, когда она жила в доме престарелых.

"Я хорошо себя чувствую", – сказала она тогда журналистам и заметила, что неохотно возвращается к опекуну.

"А где бы вы хотели жить?" – спросили у нее журналисты. "В доме престарелых, где же еще", – сказала пенсионерка.

В группе на фейсбуке "Лучше чем вчера", в которой была рассказана история этой пожилой женщины, после того как пенсионерку передали опекуну написали пост под названием "Оните или здесь нет места старикам". В нем сказано, что старушку увезли из дома престарелых против ее воли. "на этой неделе плачущую и сопротивляющуюся старушку одела и увезла та же "опекун", которая, по ее же словам, ничего не должна и все делает из доброты душевной", – сказано на фейсбуке.