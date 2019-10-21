МИД Литвы: пошлины США затронут 0,12% литовского экспорта

В связи с введением на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из Евросоюза в объеме 7,5 млрд долларов, новые санкции коснутся лишь 0,12% литовского экспорта в США стоимостью 1,8 млн долларов.

Как сообщило литовское Министерство иностранных дел, таможенный тариф в 25% будет применяться на некоторые сыры и на часть свиных продуктов. Однако основная часть сыров и далее беспошлинно будет ввозиться в США.

"В список облагаемых пошлинами США товаров из Литвы не попала основная часть экспортируемых в США литовских сырных продуктов", – сообщили BNS в министерстве.

"Дополнительные тарифы в 25% будут примерены на литовский экспорт в объеме 1,8 млн долларов США – на некоторые сыры, на некоторую свиную продукцию. В целом это затронет около 0,12% литовского экспорта в США", – отмечает МИД.

Министерство не сообщает, продукция каких конкретных литовских компаний будет обложена дополнительными пошлинами.

По данным литовского агентства поощрения экспорта Versli Lietuva, в прошлом году Литва экспортировала в США молочных продуктов на 9 млн евро.

Пошлины, вступившие в силу с пятницы, введены после того, как европейские должностные лица и представители по вопросам торговли США не смогли договориться на переговорах.