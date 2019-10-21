Вайчюнас: пока нет риска утратить финансирование проекта GIPL со стороны ЕС

В связи с тем, что в Литве тормозятся процедуры финансируемого Евросоюзом и совместного с Польшей проекта магистрального газопровода (GIPL), министр энергетики Литвы заявил, что пока не драматизирует положение, хотя признает, что оно является сложным. Жигимантас Вайчюнас надеется, что пока нет риска утратить европейское финансирование, и обещает, что газопровод будет проложен в срок – до конца 2021 года.

Ранее министр надеялся, что договор с победителем конкурса подряда, литовским прокладчиком труб Alvora будет подписан в сентябре, однако этому помешала обжаловавшая в суде решение о выборе победителя конкурса компания MT Group. По этой причине была отозвана запланированная на начало октября официальная церемония начала строительства газопровода.

"Несомненно, ситуация не из легких, но есть цель, чтобы строительство газопровода завершилось в срок, в конце 2021 года. Я поручил компании Epso-G (является компанией госэнергохолдинга и акционером реализующей проект Amber Grid – BNS) представить альтернативы обеспечения того, чтобы проект был реализован без опозданий. Я жду эти альтернативные предложения, посмотрим, какими будут дальнейшие шаги", – сказал BNS Ж. Вайчюнас.

По его словам, это не самый сложный момент в реализации проекта GIPL – были очень сложные периоды, когда решались вопросы финансирования, выбора маршрута, раздела затрат между странами Балтии.

Ж. Вайчюнас заверил, что даже при наличии финансирования ЕС важно, чтобы стоимость проекта была как можно ниже, и чтобы он не повысил цены на газ для потребителей. Поэтому будут приложены усилия для того, чтобы не потерять финансирование ЕС.

"Что касается европейской помощи, то мы точно еще не на том этапе, чтобы говорить об утрате европейских средств как о реальном риске. Если мы не подписываем договор сейчас, а подписание состоится, скажем, в первой половине следующего года, то эти риски с каждым месяцем все растут. Но есть еще пространство для ускорения проекта", – утверждает Ж. Вайчюнас.

Литва может утратить выделенное ЕС финансирование, если своевременно не реализует проект, а до 25% финансирования она может потерять, если выяснится, что конкурс был непрозрачным, и будет инициировано расследование нарушений.

За ходом проекта, финансируемого за счет мер инфраструктурных сетей ЕС, наблюдает и Центральное агентство по управлению проектами. В целом на проект выделено до 295,4 млн евро помощи ЕС, из них Литве – до 58 млн евро.

Amber Grid еще в сентябре намеревалась подписать договор с Alvora на сумму в 79,85 млн евро (без НДС).

Пока не ясно, когда договор будет подписан.

Проект GIPL стоимостью 500 млн евро компания Amber Grid реализует совместно с польским оператором системы передачи газа Gaz-System.