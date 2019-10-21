Каунасский район придумал как ответить на планы Матийошайтиса о повышении платы за детсады почти до 10 евро в день

9,20 евро за каждый день в детском саду Каунаса.Столько с 2020 года придется платить за детский сад жителям Каунасского района, если их дети ходят в детский сад в Каунасе.

Мэр Каунасского района Валериюс Макунас возмущен таким решением и намерен вместе с горсоветом искать способ возмещения ущерба жителям.

Напомним, что конфронтация между Каунасом и Каунасским районом началась из-за желания Каунаса присоединить к городу часть территорий района, возможно, поэтому в ход и пошел козырь детских садов.

Каунасский горсовет принял решение значительно поднять плату за детские сады для детей, чью родители зарегистрированы в Каунасском районе. С 1 января таким родителям придется платить за детсад 9,20 евро в день. Если место жительства одного из родителей декларировано в Каунасе, то плата составит – 4,89 евро.

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Если оба родителя декларировали место жительства в Каунасе, плата останется прежней – 0,58 евро в день.

Такое решение не одобряет мэр Каунасского района Макунас. Он сказал, что будет искать способ возмещения ущерба жителям.По словам мэра, в Каунасе детские сады посещают дети около 400 жителей района.

"Это государственные детские сады, в них инвестирует и государство, и муниципалитет. Я думаю, такие вещи должны решаться путем достижения соглашений, а не односторонне принимаемых решений.

Ведь это принятое в спешке решение Каунасской мэрии вызовет значительное противостояние не только у жителей Каунасского района. В Каунасе живет немало молодых семей, которые не могут декларировать там место жительства. Или это может сделать лишь один из родителей", – сказал DELFI Макунас.

Он сказал, что эта проблема актуальна не только для Каунасского района, но и для других районов, находящихся рядом с крупными городами. Макунас акцентировал, что внутренняя эмиграция – неизбежный процесс.

"Нет ничего плохого в миграции молодежи. Каунасцы работают в Вильнюсе, вильнюсцы - в Каунасе. Жители Шакяй едут работать в Каунасский район и т.д. Все они – жители Литвы.

Я думаю., мы должны менять мышление, стремление ставить заборы, огораживать свое княжество. Надо больше думать о людях, которые приезжают жить, работать и творить в одно или другое место, надо создавать для них подходящие условия", – сказал Макунас.

Он обещал искать способ компенсации финансового бремени жителей района, чьи дети ходят в каунасские детские сады.

"Мы обсудим, как компенсировать расходы жителей района, дети которых ходят в каунасские детские сады", – обещал мэр,

"Это дети наших жителей, которые не попали в детские сады Академии, Гарлявы, Раудондвариса, Ужледжяй и Домейкавы. Я думаю, такое решение будет социально справедливым", – сказал Макунас.

В Каунасском районе быстро растет количество жителей, поэтому проблема детских садов - насущная тема. Родители, чьи дети не попали в районные детские сады, вынуждены отдавать их в каунасские детские сады. Кроме того, в Каунас в детские сады возят и те люди, которые сами работают в Каунасе.