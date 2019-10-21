Пожар в Алитусе продолжается шестые сутки: токсические вещества выделяются из-за тления резины

Шестые сутки в Алитусе горит склад со старыми покрышками. В городе объявлена экстремальная ситуация. Мэрия Алитуса провела пресс-конференцию, на которой представлены новейшие данные.

Пожар начался 16 октября ночью на складе компании Ekologistika, которая занимается переработкой покрышек.

Горели склады площадью около 2000 кв. м со старыми покрышками. В тушении пожара принимали участие пожарные Алитуса, Каунаса, Лаздияй, Вильнюса, Варены и Мариямполе.

В Алитусе и Алитусском районе из-за загрязнения воздуха опасными веществами объявлена экстремальная ситуация. В некоторых местностях уровень загрязнения воздуха твердыми частицами превышает норму в три раза. По предварительным данным, нанесен ущерб на сумму более 5 млн. евро, сообщало ELTA.

Глава Департамента пожарной безопасности Саулюс Грейчюс сказал, что большой пожар в Алитусе локализован, и открытых очагов огня уже нет. Однако покрышки еще могут тлеть в течение какого-то времени.

По новейшей информации Агентства охраны окружающей среды, 20 октября в 21 ч. - 21 октября в 4 ч. уровень загрязнения воздуха в Миклусенай оставался очень высоким.

Журналист DELFI Вилма Данаускене сообщила, что совсем недавно в здание въехала тяжелая техника. По ее словам, в здании обвалились конструкции и засыпали тлеющую резину.

"Эксперты сказали, что техника может въехать в помещение. По словам мэра Алитуса Нериюса Цесюлиса, это большой прогресс, техника сможет убрать железобетонные завалы, под которыми тлеет резина", – указала журналист.

По ее словам, часть необходимой техники везут в Алитус из Новой Акмяне.

Цесюлис информировал, что мэрия заказала специальные прожекторы без которых работа ночью была практически невозможной. По словам Данаускене, когда уберут все обвалившиеся конструкции, пожарные надеются работать 24 часа в сутки.

Из-за высокого уровня загрязнения воздуха многие жители населенного пункта Миклусенай покинули свои дома, сообщил мэр района Альгирдас Врубляускас.

В этом населенном пункте проживают около 1000 жителей. Мэрия предлагала жителям переехать из загрязненной местности в Даугай - в больницу или в общежитие. Жители переезжают к родственникам и знакомым. Из Алитуса в Даугай переехала только одна семья.

Трудно сказать, почему люди не охотно переезжают. Может, это связано с менталитетом, культурой. Мне приходится уговаривать людей, они боятся оставить дом, боятся, что все разворуют", – сказал Врубляускас.

В Алитусе пока уровень загрязнения не превышает допустимую норму, но ситуация может измениться, если изменится направление ветра. Директор Алитусской больницы им. Стасиса Кудирки Артурас Василяускас сказал BNS, что были несколько пациентов, которые жаловались на першение в горле.

"Массового наплыва нет, но одиночные пациенты приходят. Вчера было от 2 до 4 человек. Не знаю, связано ли это со стрессом или это интоксикация", – сказал 21 октября Василяускас.

"Но тяжелых случаев не было", – сказал он.

Количество пациентов не увеличилось и в поликлинике.

Из-за загрязнения в Алитусе 21 октября корректировали процесс обучения, закрыты несколько предприятий промышленного района, запрещена уличная торговля.