В Литве поставлены температурные рекорды – в воскресенье было больше 20 градусов

В воскресенье в большинстве районов Литвы фиксировались температурные рекорды, а теплее всего было в Кибартайском, Варенском и Таурагском районах – здесь столбик термометра превысил отметку в 20 градусов, сообщила Гидрометеорологическая служба Литвы.

"Вчера во многих местах страны фиксировалась рекордная для 20 октября температура. Теплее всего было в Кибартай, здесь температура составила 20,2 градуса. 20 градусов также было в Варене, Таураге", – сообщила BNS синоптик Алва Нагелите.

Теплая погода должна продлится и в ближайшие дни.

В понедельник будет облачно с прояснениями, в северной части страны ожидаются дожди. Воздух прогреется до 12–17 градусов, местами будет до 19.

Во вторник местами ожидаются небольшие дожди, ночью и утром – туман. Температура ночью 7–12, днем 14–19, а на юго-востоке местами до 20 градусов тепла.