Скандал в Литве: эмигранта посадили в тюрьму вместо брата-близнеца

В литовской судебной системе произошел еще один скандал: в колонии оказался и 1,5 года там провел невиновный человек – вместо 58-летнего каунасца Николая за решеткой оказался его брат-близнец Александр.

Александр говорил об этом и полиции и судьям с того дня, как его привезли в Литву из Бельгии и посадили на 7 лет в колонию. Однако ему отказывались верить, а за "глупые россказни" в колонии ему грозились назначить взыскание и ужесточить режим.

Версию Александра подтвердил Департамент миграции. Из колонии туда направили документы, чтобы сделать заключенному идентификационную карту – тут и выяснилось, что отпечатки пальцев принадлежат не Николаю, а его брату Александру.

Но даже после этого Александра из колонии не выпустили – нужно было получить постановление суда, но судья отказалась принять такое решение, заметив, что в Литве признан вердикт бельгийского суда, которым был осужден Николай. Только непонятно, при чем тут Александр?

Судью нисколько не волновало, что за решеткой оказался не тот человек.

Об этой истории узнал председатель парламентского Комитета по правам человека Валерий Симулик, но он не стал в нее вникать и переслал письмо Александра в прокуратуру. В прокуратуре никто не спешил решать этот вопрос.

Только спустя 1,5 года Александр оказался на воле – Вильнюсский участковый суд решил освободить его условно-досрочно. Однако на этот раз уже как Александра, а не Николая, и это, несмотря на то, что Александр не был осужден. Суд в документах просто указал, что Александр раньше был Николаем, хотя официально это не было установлено.

Поскольку Александра освободили условно-досрочно, он должен выполнять требования - быть дома с 22 до 6 ч., если задержка не связана с работой.

О том, что задержан не тот человек, работники системы в первый раз услышали 25 октября 2016 года, когда осужденного на 7 лет лишения свободы из Бельгии привезли для отбытия наказания в тюрьму на Лукишкес. В документах было сказано, что осужденный - Николай, но мужчина уверял, что он Александр. Но ему не верили. В Алитусской колонии ему также никто не верил. Мужчина стал писать жалобы, но все тщетно.

Все изменилось, когда близкие привезли из дома копию его паспорта и водительского удостоверения, заверенные нотариусом, – тогда было решено провести экспертизу. Проверив отпечатки пальцев, выяснили, что они принадлежат Александру.

Руководство колонии обратилось в суд. Суд получил и данные из МВД, согласно которым, в регистре нет информации о совершенных Александром преступлениях и о том, что он был осужден.

Но суд этот вопрос решать не стал, выяснилось, что его может решать только бельгийский суд.

"Я в безвыходной ситуации – я не осужден, но отбываю наказание, суд не может освободить меня, никто не может меня оправдать, потому что меня не приговаривали, – писал Александр. – Мне почти 60 лет, я не молод, сейчас у меня глубокая депрессия, я истощен, не знаю, что меня ждет – я хочу, чтобы меня поняли и выяснили правду. Помогите мне выйти на свободу".

Каунасский суд обращался в Минюст Бельгии и просил предъявить доказательства, что осужденный - Николай. Был получен лаконичный ответ – осужденный Николай, в его деле нет отпечатков пальцев и других идентификационных данных. Бельгийцы удивлены, как это другой человек - когда судили, не было сомнений в том, что судят Николая. На этом все и закончилось, Александр остался в колонии под именем Николай.

Александра выпустили 13 апреля 2018 года, когда комиссия одобрила его условно-досрочное освобождение.

Несмотря на то, что осужден был Николай, в документах о досрочном освобождении сказано, что освобождают Александра, который раньше был Николаем. На каком основании принято такое решение - неясно, возможно это был единственный способ скорее всего незаконный выпустить его на волю.

Об этой ситуации DELFI говорил с представителями разных ведомств. Все убеждены, что решить вопрос может только бельгийский суд. Литовский суд отклонил иск Александра на сумму 100 000 евро, поскольку не установлено, что действия правоохраны были незаконными.

Минюст: "Александр не может объяснить существенные обстоятельства - как он оказался в такой ситуации, если он не совершил преступления, как он был осужден в Бельгии, ведь в Литву он прибыл только для отбывания наказания. Больше на месте преступления никто не был задержан. Александр путается в показаниях. Эту ситуацию могут разрешить только бельгийские органы".

В Бельгии Николай был осужден за ограбление ювелирного магазина, с ним были осуждены и двое жителей Мариямполе. Через три часа грабителей задержали. Мариямпольцы сказали, что они совершили преступление вместе с Николаем, которого до этого не знали, тот вину отрицал.