Самые богатые спортсмены Литвы: это не только баскетболисты

Самые яркие представители мира спорта, возможно, на родите много не заработали, но за границей они получали миллионы в разной валюте. В числе состоятельных представителей этой сферы есть и до сих пор не покинувшие спорт спортсмены.

Портал DELFI и журнал Reitingai представляет 20-ку литовских спортсменов с самыми большими заработками.

Не удивительно, что самыми состоятельными являются представители баскетбола - второй религии в Литве.

В 20 входят 15 баскетболистов, три футболиста и два хоккеиста.

Двое спортсменов все еще не покинули большой спорт, а 27-летний Йонас Валанчюнас еще может подняться на самую вершину рейтинга.

Заработок спортсменов считали складывая доходы каждого сезона.

Заработок игроков NBA и NHL обычно объявляют публично. В Северной Америке даны данные о доходах до уплаты налогов, а в Европе - чистыми.

Баскетболисты, которые играют в США, должны заплатить там налоги, их тарифы зависят от штата.

В ходе выяснения точных данных, из объявленных сумм вычли налоги, а потом перевели доллары США в евро.

Зарплаты игравших в Европе спортсменов всегда пытались сохранить в тайне. Поэтому при подсчете опирались на данные разных источников – литовских, английских, французских, испанских и российских СМИ и оценку экспертов.

По этой причине не все данные точные, но они отражают сумму, которую за время своей карьеры заработали лучшие литовские спортсмены.

Надо обратить внимание на то, что одни из них инвестировали заработок в бизнес и удвоили и даже утроили свои доходы, другие лишились миллионов в ходе неудачных проектов. Поэтому данные о доходах спортсменов во время их карьеры не отражают их сегодняшнее финансовое положение.

1. Жидрунас Илгаускас 65 млн. евро

2. Йонас Валанчюнас 31 млн. евро

3. Арвидас Сабонис 25 млн. евро

4. Шарунас Ясикявичюс 21 млн. евро

5. Дайнюс Зубрус 19 млн. евро

6. Линас Клейза 17 млн. евро

7. Дарюс Сонгайла 16 млн. евро

8. Дарюс Каспарайтис 14,6 млн. евро

9. Рамунас Шишкаускас 14 млн. евро

10. Донатас Мотеюнас 10 млн. евро

11. Робертас Явтокас 10 млн. евро

12. Кшиштоф Лавринович 9,3 млн. евро

13. Дариуш Лавринович 9 млн. евро

14. Дейвидас Шемберас 8-8,5 млн. евро

15. Жидрунас Карчемарскас 7,5-8 млн. евро

16. Шарунас Марчюленис 7,5 млн. евро

17. Римантас Каукенас 7,5 млн. евро

18. Арвидас Мацияускас 7,5 млн. евро

19. Артурас Карнишовас 7-7,5 млн. евро

20. Эдгарас Янкаускас 7 млн. евро