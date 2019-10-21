Погода: в Литве по-прежнему будет тепло

На минувшей неделе стояла теплая погода. Во многих районах был зафиксирован температурный рекорд.

На большей части территории страны на этой неделе особых перемен не наблюдается. После очень теплой погоды, ненадолго немного похолодает, потом снова потеплеет. Особых осадков не ожидается.

В понедельник днем облачность увеличится на севере страны, местами пройдет небольшой дождь. На юге страны ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем от 13 градусов на западе до 17-19 градусов на юге.

Во вторник ночью и утром ожидается густой туман. Местами возможны дожди. Ночью температура упадет ниже 10-12 градусов, днем снова поднимется до 14-16 градусов на западе и 17-19 или даже 20 на юго востоке.

В среду тепло ненадолго уйдет. Будет облачно, без особых осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем всего 12-13 градусов.

Однако в четверг после холодной ночи днем появится солнце, воздух прогреется до 14-18 градусов.

В пятницу днем погода будет похожей, только появится больше облаков, местами возможны небольшие дожди.