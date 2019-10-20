Охота на пьяных водителей в Вильнюсе: рекордсмен - 4,24 промилле

В воскресенье сотрудники Литовской службы дорожной полиции поймали 9 пьяных водителей в Вильнюсе. Один выдул целых 4,24 промилле.

Полиция поделилась информацией о рейде в своем аккаунте в Facebook.

"Ранним воскресным утром сотрудники Службы дорожной полиции Литвы проводили проверку на трезвость водителей в Вильнюсе.

К полудню было выявлено 9 пьяных водителей, более 10 употребляли алкоголь, но норма не была превышена.

В полдень в Вильнюсе у Зеленых озер был остановлен водитель, который был пьян на 4,24 промилле.

Помимо самого серьезного правонарушения - вождения под воздействием алкоголя - были обнаружены десятки других правонарушений: вождение без прав, превышение скорости, вождение в неисправной машине и использование мобильного телефонов во время вождения.

Проверки продолжаются, благодарим каждого дисциплинированного и соблюдающего правила водителя", - говорится в посте.