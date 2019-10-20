Предупреждают о женщине, которая кошмарной историей опустошает кошельки вильнюсцев

В холодный и сырой вечер жительница Вильнюса не осталась равнодушной к мольбе женщины о помощи, но, когда она начала вникать в историю, почувствовала запах обмана. Женщина обращалась за помощью, идя по улице от машины к машине, в руках держа фотографию ребенка-инвалида.

Жительница Вильнюса Агне, которая поделилась своей историей с DELFI, сказала, что, когда в тот вечер она ехала домой по оживленному перекрестку, останавливалась на светофоре и ждала возможности повернуть налево.

В ожидании она заметила женщину с переплетом в руке, которая шла по дороге. Она шла от машины к машине, просила денег, а жители Вильнюса, по словам Агне, не оставались равнодушными: "Один дал пять евро, другой десять".

Просит помощи для ребенка брата, живущего в Москве

Проехав на светофоре, Агне решила остановиться и узнать, о чем и почему просит женщина. Только когда она подошла, стало ясно, что женщина вообще не говорит по-литовски. "Я понимаю по-русски, поняла, что она говорила, отвечала хуже, но мы поговорили", - сказала Агне.

Vilniuje išmaldos prašanti moteris Foto: DELFI

Она узнала, что женщина просит денег для ребенка ее брата, которому нужны протезы. Женщина обратилась за помощью, показав фотографию ребенка. У мальчика на фото не было ноги и руки.

Кстати, ребенок, пожертвования для которого женщина собирала на перекрестке в столице, сказала, что он не в Литве, а в Москве.

Жительница Вильнюса не спешила открыть свой кошелек, но предложила помощь и попросила номер телефона женщины, однако та сказала, что у нее в настоящее время нет денег на карточке и она не знает свой номер. Однако Агне не отступила и ввела свой номер в телефон женщины.

"Она заверила меня, что позвонит, когда пополнит свой счет", - сказала Агне, но звонка так и не дождалась.

Подозрение вызвало не только у нее

Женщина, которая обратилась за помощью, позволила Агне сфотографировать себя, а также фотографии и листы, которые она держала в переплете. Женщина, которая просила пожертвований, даже сказала, что может разрешить пообщаться в Skype с мальчиком.

Чуть позже женщина несколько раз видела ее возле соседнего магазина. "Она увидела меня и отвернулась, а я больше не разговаривал с ней. Она просто стояла на коленях у магазина, прося денег. Я видела, как один-другой давали", - сказала Агне.

Несколько дней спустя Агне прочитала об той же женщине в группе соседей в Facebook. "Соседи начали писать, комментировать. Был один интересный комментарий, что ей предложила помощь женщина, работающая в протезной компании. Она дала ей контакт, но та также не связывалась с ней, - сказала Агне. - Я понимаю, что ей не нужна помощь, ей нужны деньги, и куда уходят эти деньги, неясно".

Vilniuje išmaldos prašanti moteris Foto: DELFI

Агне сказала, что на светофоре, по ее оценкам, каждый четвертый даст женщине денег. "Когда я ее сфотографировала, она вынула деньги из сумки. Было около пятидесяти евро. Когда я увидел ее в магазине, я заметила, что денег там тоже было достаточно. Я думаю, что она получает около ста евро в день".

Агне сказала, что история была распространена, чтобы предупредить о возможном обмане.

За просьбы о пожертвованиях - штрафы

Анджеюс Диникис, глава департамента общественного порядка муниципалитета города Вильнюса, заявил DELFI, что женщина, обращающаяся за помощью, муниципалитету неизвестна, и напомнил, что любое подстрекательство или подача милостыни в столице запрещены, за исключением религиозных сборов.

Vilniuje išmaldos prašanti moteris Foto: DELFI

Существует административная ответственность за прошение милостыни. "В первый раз человеку должно быть дано предупреждение, а также может быть сделано устное замечание. Повторные нарушения наказываются штрафом в размере от 140 до 600 евро", - сказал А. Диникис.