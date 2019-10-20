Одно решение ошеломило родителей: лишают последнего куска хлеба

"Я знаю настроение родителей из Гирайте, они в панике, напуганы. Молодые семьи все еще создают материальные блага. Такие решения лишают последнего куска хлеба. Мы попали в ловушку", - после решения, принятого муниципалитетом города Каунаса 15 октября, сказала мать двоих детей, проживающая в Каунасском районе.

Для родителей, задекларированных не в городе, налог увеличится в 16 раз

Решение состоит в том, что с 1 января следующего года родители детей, посещающих детские сады местного муниципалитета, должны будут платить 9,20 евро в день за обучение своего ребенка. Это делать придется в том случае, если место их жительства не декларируется в Каунасе.

Если один из родителей ребенка место своего жительства декларирует в Каунасе, день обучения в детском саду будет стоить вдвое меньше. Если оба родителя ребенка являются резидентами Каунаса (что означает, что уплаченный ими подоходный налог попадает в бюджет Каунасского муниципалитета), то они будут платить ту же сумму за день своего ребенка в детском саду, что и в настоящее время, - 0,58 евро.

Остальная часть стоимости обучения будет по-прежнему покрываться муниципалитетом города Каунаса. Однако, помимо платы за обучение, родители также обязаны оплачивать питание в детском саду (60–70 евро в месяц).

Хотя Андрюс Цеханавичюс, представитель округов Каунаса и Мариямполе, заявил во вторник на заседании Совета муниципалитета города Каунаса, что политики не должны торопиться с принятием решения, которое некоторые люди называют дискриминационным, - это предложение было проигнорировано.

По оценкам Эдиты из Гирайте, это решение обойдется ее семье примерно в 1700 евро в год вместо 600 евро. Место жительства женщины и детей задекларировано в Каунасе, а ее мужа - в районе. Именно этот факт увеличит семейные расходы со следующего года.

Решение поспешное

Другой житель Каунасского района, Томас, который живет в Рингаудай со своей женой, декларируя место жительства там же, рассказал DELFI, что их дочь посещает детский сад в городе. Мужчина думает, что такое решение муниципалитета Каунаса является поспешным и причины его очевидны.

"Я думаю, что совершенно ясно, что это решение связано с намерением соединить часть Каунасского района с городом. Это очевидная мера давления, она не решалась годами, и теперь внезапно эта проблема разрешилась так быстро.

Отчасти, такое решение можно понять, но поскольку оно принято очень поспешно, без обсуждения с жителями, оно затрагивает очень много семей. Сейчас я жду ответа, им нужно принять меры. Насколько я слышал, они, похоже, намереваются возместить семьям эти расходы. Если это произойдет - проблемы исчезнут. Во всяком случае, я думаю, что это было сделано специально перед референдумом", - считает Томас.

В соответствии с решением, принятым на заседании городского муниципального совета 10 сентября, правительству было предложено провести опрос жителей 99 деревень и поселков района, которые планируется присоединить. Однако в петиции, поданной на прошлой неделе министру внутренних дел, около 26 000 жителей Каунасского района высказались против.

Родители стали политическими инструментами

Опрошенные жители считают, что такие решения направлены на то, чтобы повлиять на мнение людей в этом районе, оказывая давление на их наиболее уязвимые места. По словам Томаса, один из населенных пунктов района был опрошен на местном форуме в Facebook. Там просили выбрать, будут ли они голосовать за присоединение к району.

"Было действительно много людей, около 500. И совсем небольшой перевес голосов в пользу тех, кто хотел бы присоединиться к городу. Бой может быть жестоким. Такие решения, возможно, напугали некоторых родителей", - говорит Томас.

Мужчина сердится, что тактика, выбранная городскими властями, нечиста. Томас говорит, что оба муниципалитета должны обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес, и привлекать как можно меньше людей.

"Я думаю, что это не проблема людей. Пусть муниципалитеты общаются друг с другом. Я также понимаю позицию городских властей по поводу этих намерений, потому что они теряют бюджетные деньги. Затем пусть муниципалитет подсчитает, сколько денег они потеряют, и проконсультируется с округом о механизме компенсации. А теперь они загружают все на своих родителей. Я чувствую, что они стреляют себе в ногу с такими решениями и коммуникацией. Это только разозлит людей", - сказал Томас.

Эдита, жительница Гирайте, согласна с тем, что существует связь между желанием города присоединить деревни и решением взимать плату с родителей. В то же время, это мотивирует родителей декларировать место жительства в городе, чтобы тот получал больше подоходного налога. Женщина также ожидает, что районный муниципалитет примет соответствующие решения о возмещении платы за детский сад.

"Это политика, и мы стали инструментами противоречий. Идет давление. Районы, которые город хочет присоединить, включают в себя самый большой контингент молодых семей, их доходы выше, а город Каунас стареет, остаются пенсионеры. Так что, для них это хороший кусок.

Если люди начнут декларировать свое место жительства в городе массово, муниципалитет Каунасского района потеряет много, потеряет доход. Ходят слухи, что районный муниципалитет компенсирует это, но это, вероятно, временное решение. Может быть, тогда город найдет другие способы сократить доступ к городскому детскому саду в целом", - сказала Эдита.