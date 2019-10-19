Репортаж DELFI из Алитусского района, где тушат пожар: людей в деревне нет, животные гибнут

Журналисты DELFI посетили окрестности Алитуса, где со среды горит склад старых покрышек. Местные жители столкнулись с серьезным вызовом. Они говорят, что сейчас особенно тяжело, а на улицах деревни нет людей.

Встреченный на улице человек сказал, что дышать очень тяжело, потому что воздух сильно загрязнен, поэтому местные жители стараются не выходить из домов.

Все впечатления можно увидеть на видео.

"Больше всего не хватает компетентности, информации, которую комментировали бы профессионалы. Каждое ведомство говорит свое, даже мнения специалистов той же службы разделяются", - сказал в субботу DELFI мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас.

Политик возмущен тем, что даже представителям муниципалитетов нелегко получить компетентную информацию об уровне загрязнения воздуха в Миклусенай и других округах, и решить, насколько опасна ситуация.

"Ни я, ни мэр Алитуса не являемся химиками, инспекторами, специалистами пожарной безопасности. Поэтому я критически отношусь к комментариям не тех, кто что-то знает, а тех, кто наделил себя таким правом. И когда ситуацию комментирует не специалист – один смягчает краски, другой сгущает.

Ситуация непростая, не надо прикидываться, что мы сами справимся. Вот зафиксированы сообщения о мертвых зайцах и птицах. И начинают комментировать все, кому не лень. А не лучше ли было, если бы это сделал ветеринар, эксперт по природоведению, химик, чтобы они объяснили, в чем дело? Не вижу компетентности и среди самих натуралистов – данные мобильной лаборатории комментирует каждый работник по-разному, я сам был свидетелем, и непонятно, кому верить. Не вижу корректных комментариев, когда радуются, что ветер дует не в сторону города. Так что, жители района не столь важны, и эта гарь у них – меньшее зло? Еще не хватало, чтобы рассорили людей", - сказал Врубляускас.

Он сказал, что администрация Алитусского района сделала все возможное, чтобы информировать жителей о серьезности положения, о том, что надо предпринять, чего не делать, позаботилась о поставках воды.

Однако мэр признал, что люди не соблюдают указания.

"Приезжаем в один из дворов, живет молодая семья, дети ходят по двору. Я говорю – себя не жалеешь, о детях подумай, предложили временно переехать в Даугай. Знаете, что нам ответили? Если они уедут, их усадьбу растащат. Ну и что делать мэрии?" – рассказал Врубляускас.

"Утром дым был у Миклусенай. Но ветер носит дым, вот и сейчас, я говорю с вами, а эта вонь висит над Вайсодисом, идет в сторону Пуни. Вечером прогнозируют изменение ветра и дым пойдет в сторону Алитуса. Потом опять изменит направление, снова в опасности будут Миклусенай", - сказал мэр.

Кроме того, по словам мэра, мобильная станция фиксирует данные только по твердым частицам, а актуальнее информация о наличии химических соединений.

"Такие результаты никто не комментирует, никто не говорит о том, как то или иное соединение может повлиять на организм человека, каковы признаки отравления. Но никто не говорит, мы не специалисты, такой информации у нас нет, поэтому мы не можем комментировать, мы не химики, этот информационный вакуум вызывает беспокойство и даже злость среди житель", - сказал Врубляускас.

Он призывает жителей покинуть территорию и уехать к родственникам, знакомы, а если такой возможности нет – обращаться к старостам, они позаботятся о временном пристанище. Мэр сказал, что после отъезда жителей общественный порядок и безопасность имущества гарантируют полицейские.