Литовские учителя снова жалуются на снижение зарплат: царит хаос

Зарплаты части литовских учителей с сентября снизились, хотя должны были увеличиться, утверждает учитель вильнюсской прогимназии Жеминос Юргита Кишкене.

"За сентябрь большая часть учителей заработала меньше. (...) Что мы поняли, и это произойдет - ради повышенных зарплат в октябре их должны снизить в сентябре", – сказала 16 октября Кишкене на заседании фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы.

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По ее словам, у одних учителей зарплата была на 100, у других - на 60 евро, у третьих – на 50 евро меньше.

Кишкене сказала BNS, что руководства разных школ указали разные причины.

"В одних говорили, что изменится, не все выплатили, в других сказали, что не заплатили за работу с детьми со спецпотребностями, в третьих согласовывали коллективные договоры и меняли условия. Были озвучены всякие надуманные причины", – сказала она.

В конце сентября Министерство науки, образования и спорта сообщило, что дополнительно выделило на зарплаты учителей в этом году 14 млн. евро. По данным министерства, школы, находящиеся на балансе муниципалитетов получили 11 млн., а 3 млн. получили педагоги неформального образования, государственных школ, профтехучилищ.

Кишкене сказала, что по просьбе министерства они два месяца считали свою реальную зарплату. Выяснилось, что учителя работают на деле на 5 часов больше, чем им оплачивают. Сама Кишкене до сих пор не знает, есть ли у нее полная ставка.

"Это абсурд, царит хаос", – сказала она.

Лидер Литовского профсоюза работников просвещения Андрюс Навицкас сказал, что переговоры по коллективным договорам проходят сложно, их планируют завершить на этой неделе.

"Если соглашений не будет, на следующей неделе мы планируем выйти из переговоров и инициировать начало коллективного спора", – сказал он.

По его словам, в новой системе оплаты труда учителей оставлено много места для злоупотреблений и бесхозяйственности.

"Остается сожалеть, что во многих школах создают несуществующие должности, например, администрация записывает на себя общественные часы. Директор школы ведет заседание, у него есть ставка как у руководителя, а он себе еще записывает часы как учитель за общественные часы, за участие в заседании", – рассказал Навицкас.