Специалисты: ситуация в Алитусе серьезнее, чем представляют

Несмотря на то, что Агентство по охране окружающей среды сообщает, что в Алитусе, где четвертые сутки горят покрышки, ситуация не представляет угрозу для жителей, однако специалисты Центра общественного здоровья считают иначе – картина приукрашена, на самом деле ситуация серьезнее.

Кроме того, твердые частицы - это лишь небольшая часть вредных веществ, которые скапливаются в воздухе. Гораздо опаснее для людей химические соединения, попадающие в воздух.

В субботу Департамент пожарной безопасности и спасения информировал apsaugos DELFI, что в 10.45 ч. жителям Алитуса и Алитусского района выслали рекомендации, как вести себя в условиях повышенного загрязнения воздуха.

По данным пожарных-спасателей, люди должны закрыть окна и двери, отключить вентиляцию, не выходить на улицу. Сообщается, что предупреждены все жители. Данных об эвакуации пока нет.

"Ситуация не радует, пожар локализован, но покрышки тлеют. Ветер сейчас дует в сторону района, в сторону Миклусенай, но вечером повернет в сторону Алитуса", – сказал BNS мэр Н. Цесюлис.

"Уровень загрязнения твердыми частицами в Миклусенай, по официальным данным, увеличился в 4 раза, а бензолом и другими химическими соединениями - больше чем в 3 раза", – прибавил он.

Последствия пожара ощущают не только жители Алитуса, но и жители находящихся рядом районов. В некоторых деревнях люди даже не могли находиться на улице - казалось, что облака дыма спустились прямо на деревни.

Журналистка DELFI Вилма Данаускене сказала, что даже рядом с местом пожара не сразу почувствовала вредное воздействие, но потом ощутила першение в горле и резь в глазах.

Журналист удивлена, что алитусцы не следуют рекомендациям и выходят на улицу: "Я была поражена. Въезжаю в город, думаю, никого не будет. Где там, на улицах полно людей, никого не видела в респираторе. Местные порталы сообщают, что нельзя выходить на улицу, но люди либо самоубийцы, либо не понимают, либо не знают об опасности".

По словам Данаускене, запах гари в пятницу чувствовался даже в Новых Валькининкай (50 км от Алитуса). Потом ухудшилось положение в населенных пунктах, находящихся в сторону Пренай, поскольку изменился ветер.

В пятницу утром Агентство по охране окружающей среды сообщило, что никакой опасности нет, все в норме.

Директор Алитусского департамента Центра общественного здоровья Далите Накрашявичене сказала, что это слишком обобщенная и приукрашенная информация.

"Эти данные верны только для того места, где были взяты образцы и в то время, когда их взяли. Потом ветер мог смениться, и ситуация изменилась. Их данные верны, но для конкретного времени и в конкретном месте.

Только почему-то эти данные дали как общую информацию для всего города, но это не так. Где был дым, там был загрязнен воздух. Это обобщенное заявление, особенно заявление, что нет никакой опасности для жителей. Это приукрашенное и обобщенное заявление", – сказала Накрашявичене.

Она рекомендовала жителям Алитуса и соседних населенных пунктов как можно меньше времени проводить на улице, в случае каких-то проблем - сразу обращаться к врачу. Она напомнила, что респираторы, которые продают в аптеках, от химических соединений не защитят.

"Их и не назовешь респираторами. Скорее, маски защитные. Их рекомендуют только для того, чтобы пересечь территорию, но для тех, кто находится на такой территории долго, они не подходят. Нужны специальные респираторы, защищающие от химических веществ, в продаже их не найти", – сказала собеседница.

DELFI напоминает, что пожар на складах компании Ekologistika начался 16 октября. В пятницу сообщили о его локализации. Пожар не потушили, резина тлеет, поднимается черный дым.