Жители Литвы слишком рано стали радоваться: тратят больше, чем зарабатывают

"У нас сложилась очень интересная ситуация, люди тратят больше, чем зарабатывают, объяснения этому есть разные. Может, есть "теневые" средства или переводы из-за границы, но уровень потребления как никогда высок. Мы видим, что люди в свободное время просто идут на шопинг", – сказала в передаче "День на DELFI" глава института финансов Swedbank Юрате Цвиликене.

В передаче речь шла о том, почему люди стали больше тратить, и о чем говорят разные исследования.

"Мы стали слышать неясные сигналы, что европейская экономика понемногу замедляется, возможно, будет рецессия. Меня мои знакомые все чаще спрашивают – так это или нет. Наверное, спустя пять лет после кризиса стало расти потребление во всех странах Евросоюза. В Литве тоже возможно хотели жить так, как живут европейцы.

Последние праздники показали, что мы все больше себе позволяем, когда речь идет о необязательных тратах: подарках, праздниках, поездках. Мы тратим больше, чем зарабатываем. У нас очень интересная ситуация, люди тратят больше, чем зарабатывают, а объяснения тому могут быть разные. Может это – "теневые"средства или переводы из-за границы, но потребление очень большое. В свободное время люди просто идут на шопинг", – сказала Цвиликене.

По ее словам, это очень интересное время, ведь люди просто могли бы экономить, а вместо этого они идут в магазины и покупают не самое нужное.

"Интересное время. Финансы вообще, это как американские горки. Лето с крестинами, поездками, праздниками, свадьбами уже закончилось, Рождество еще не наступило, отопление только включили. Вот у людей и остается больше денег. Люди инвестируют в себя, в свою одежду.

Мне кажется, достаточно в выходные сходить в ресторан и посмотреть, что происходит на улицах Старого Вильнюса. Растет не только бытовое потребление, растут расходы на развлечения, рестораны, кафе, одежду, обустройство жилья. Люди покупают все", – сказала она DELFI.

Член правления Литовской ассоциации маркетинга Андрюс Милинавичюс сказал, что осень, это время, когда люди возвращаются в коммерческий мир.

"Насколько мы знаем, торговцам бывает грустно летом. У людей тогда есть другие занятия, они путешествуют, погода хорошая, а осенью возвращается кампания back to school. Начинается массовое потребление. Я думаю, все это связано, осенью жить становится не так весело, вечера не такие теплые, как летом. Это возвращение в коммерческий мир", – сказал он.

"Я бы сказал, что мы долго хотели жить, как западные люди. Западные товары, бренды всегда были символом успеха и возможностей. Так почему мы сердимся на людей, если мы стали жить на западный манер? Да, мы ходим ужинать, обедать, делаем покупки. Если на рынке появляется новый телефон, старый словно перестает звонить", – сказал Милинавичюс.

"Совсем недавно мы провели опрос и увидели, что около половины жителей считает нормой покупку вещей в кредит. Основная причина это то, что сегодня мы можем получить вещь, а платить за нее позже, но у меня беспокойство вызывает, что 16% участников опроса сказали, что они понимают, сколько стоит кредит, Какой будет конечная сумма, но не углубляются в это, поскольку важно то, что есть сейчас, а не то, что будет потом", – сказала DELFI Цвиликене.

Правда, она сказала, что иначе обстоят дела с ипотекой.

"Ипотечный кредит - совсем другой продукт. Большая часть Литвы, наверное, никогда не могла бы купить свое жилье, если бы не могла взять кредит, тем более, что покупка жилья сейчас стоит дешевле аренды", – подчеркнула она.