А вы относитесь к тем, кто выбрасывает свои деньги: 10% тары жители не возвращают

Система депозита кардинально изменила ситуацию в Литве. Жители сдают все больше стеклянной, пластиковой и жестяной тары. В результате литовские леса стали гораздо чище. Забота о природе и возвращение депозита для многих стали достаточной причиной для пользования системой. Однако почему часть жителей до сих пор не склонна должным образом сортировать отходы?

Согласно подсчетам, жители возвращают около 90% тары, однако 10% бутылок все еще попадают в контейнеры с коммунальными отходами или же их выбрасывают на природе. Егеря заметили, что спустя три года с момента введения депозита за тару, людей, которые мусорят, почти не осталось, бутылки и жестяные банки можно найти разве что в местах, где люди останавливались с палатками и в кемпингах.

Оставляют то, что не берут автоматы

Специалисты отмечают, что в контейнерах, которые стоят у кемпингов и мест отдыха на озерах, чаще всего бывает тара, которую купили не в Литве. Автоматы ее не принимают, поэтому люди эту тару не сортируют.

DELFI попросил специалистов представить портрет людей, которые не пользуются созданной системой и не видят смысла в сортировке отходов.

Нет конкретной причины, по которой некоторые люди не сортируют мусор. Психологи заверили, что это не ход против системы, однако, вероятно, что такое поведение обусловлено иными факторами.

Психолог Шаруне Вене сказала, что возможно, люди не пользуются автоматами по приему тары потому, что не следят за информацией. Возможно, некоторые люди еще не знают о возможностях этой системы, поэтому просто выбрасывают использованную тару.

Люди руководствуются мифами

Вене заметила, что немало людей, возможно, не пользуется системой из-за бытующих мифов. По словам психолога, исследования показали, что люди создали определенные мифы о системе сортировки отходов и руководствуются ими.

"Например, бытует мнение, что рассортированные отходы все равно потом сгружают в одну машину. Естественно, люди, которые так считают, не мотивированы сортировать отходы. Пока в обществе живучи такие мифы, сортировка не станет само собой разумеющимся явлением", – сказала Вене.

Нужно больше просвещения

Вене заметила, что для формирования иного взгляда, важно просвещение в нескольких аспектах. По словам специалиста, важно объяснять обществу, что такое сортировка отходов в целом и зачем она нужна.

"Иными словами, людям надо объяснить, какую пользу от этого получают они сами. Понимание пользы - важный фактор, побуждающий человека так или иначе корректировать свое поведение", – сказала Вене.

Мотивируют другие вещи

Психолог Эгле Масальскене сказала, что то, что люди не пользуются системой, совсем не значит, что они настроены против нее. Специалист заметила, что несколько процентов людей не возвращают тару еще и потому, что они не стремятся вернуть деньги и не мотивированы беречь природу.

"Те, кто считает экологию ценностью, не важно, сколько они зарабатывают, будут стараться рассортировать тару и отходы. Если для людей экология не являются ценностью, то и деньги их не побудят сортировать отходы. Есть такие, кто не думает об экологии, но хочет вернуть каждый цент, для них это главное", – сказала Масальскене.

Больше сознательности

Масальскене сказала, что люди, которые не заботятся об экологии, просто не задумываются, к чему это может привести, поэтому важно обеспечить их правильной информацией.

"Она не должна быть навязчивой, в ней не должно быть сказано, что такой человек плохой, просто чтобы она заставила людей задуматься. Это может быть как намек, информация, почему стоит сортировать отходы, и какую пользу приносит возвращение тары. Только экономический аспект мотивирует немногих, однако широкое просвещение поможет людям стать сознательнее", – сказала психолог.

Масальскене сказала, что особенно большое влияние на людей имеет личный опыт. По его словам, некоторые люди даже не представляют, что такое приехать к морю и войти в воду, в которой плавают полиэтиленовые пакеты. Такой личный опыт, по словам психолога, может заставить людей задуматься.