За сокрытие информации о курящих на балконах владельцам квартир в Литве будет грозить штраф 150 евро?

Парламент Литвы обсуждал предложение в связи с запретом курения на балконах, террасах и лоджиях квартир в многоквартирных домах, если хотя бы один из жителей выступает против курения. параллельно предлагалось назначить ответственность за такое нарушение.

За то, что хозяин квартиры не назовет стражам порядка, кто курил на балконе, хотят ввести ответственность - штраф от 90 до 150 евро.

Соответствующие поправки к Кодексу об административной ответственности зарегистрировали депутаты Томас Томилинас и Аста Кубилене.

По их словам, в проекте предлагается узаконить ответственность хозяина квартиры или арендатора. Если они не указывают полиции, кто курил на их балконе, террасе, лоджии (имя, фамилию и адрес нарушителя), то они будут наказаны сами.

"Такое регулирование нужно, чтобы ответственности не мог избежать человек, который курит на чужом балконе, если например, хозяин квартиры скажет, что не знаком с курившим", - сказал Томилинас.

Чтобы избежать такой ситуации, было решено ввести наказание за сокрытие данных. Томилинас считает, что установленный размер штрафа достаточно большой, для того чтобы люди могли выкручиваться и не называть имя нарушителя.

В законе также предлагается начинать разбирательство по вопросу курения на балконе только при наличии письменного заявления-жалобы со стороны жителя дома, в котором наблюдается нарушение.

"Если заявления нет, то ни полиция, ни представители муниципалитета не должны заниматься расследованием таких фактов",- сказано в документе.

Томилинас предлагает, чтобы соответствующие поправки к законам вступили в силу с 1 января 2020 года.

Пока в Литве еще не принят закон, запрещающий курение на балконах многоквартирных домов, поэтому и нет наказания за такое нарушение.