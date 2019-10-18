Женщина, которая с автомобилем выпала из многоэтажной стоянки в Вильнюсе, требует закрыть стоянку

Представители женщины, которая с автомобилем выпала из многоэтажной стоянки ТЦ Europa в Вильнюсе, обратились в Вильнюсскую мэрию, сообщается в пресс-релизе.

Они требуют закрыть стоянку, пока на ней не установят защитные ограждения.

В мэрию обратились представители пострадавшей женщины, поскольку даже спустя 6 месяцев после несчастья, так и не оборудовали защитные ограждения, которые были отверждены в проекте постройки.

"Стоянка явно небезопасная, там есть только декоративная отделка фасада. О недостатках публично заявляли и независимые эксперты и инженеры. Возникает вопрос, как ведомства, которые на протяжении 15 лет проверяли безопасность здания, не видели, что не хватает существенного элемента – почти 1 км защитных ограждений. Они есть в проекте стоянки, по которому было выдано разрешение на строительство, их назначение - безопасность людей и автомобилей", – сказал адвокат конторы Averus Марюс Барисявичюс.

По его словам, несчастье, которое произошло в апреле, показало, что стоянка небезопасна: неважно, какая причина происшествия – проблемы со здоровьем, человеческий фактор или техническая неисправность – должны быть защитные ограждения, а они отсутствуют.

По закону о строительстве, если выясняется, что состояние здания представляет опасность, присматривающее за ним учреждение может требовать остановить его использование и ограничить попадание в него.

Пострадавшая работает директором по развитию в одной из компаний. Ее стаж вождения 20 лет; она второй год ездила на BMW 2009 г.в., на котором попала в ДТП. Женщина воспитывает малолетнего ребенка, в его интересах личность пострадавшей не разглашается.

Владелец здания Europa по данным регистра - АО Prime location property fund и ЗАО BH Europa.

Инцидент имел место 25 апреля 2019 г., когда автомобиль по неясной причине тронулся с места на 5-м этаже стоянки ТЦ Europa. Женщина получила очень тяжелые травмы: разрыв печени, ушиб легких, перелом костей лица, ребер, грудной клетки, многочисленные ушибы и синяки.

Женщина обратилась в суд. 9 октября Вильнюсский участковый суд принял документы. Пострадавшая требует возместить ущерб на сумму 200 000 евро.