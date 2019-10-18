Экономист: после уплаты всех налогов представители среднего класса в Литве окажутся на грани нищеты

"Представители среднего класса в Литве, получающие среднюю зарплату и воспитывающие детей, после уплаты всех налогов, находятся на грани относительной нищеты", – сказал в передаче "День на DELFI" экономист Нериюс Мачюлис.

Правительство 16 октября одобрило проект бюджета на 2020 год. Планируется, что его доходы увеличатся на 9% (на 956 млн. евро, до 11,545 млрд. евро), расходы – на 8% (940 млн. евро) до 12,646 млрд. евро.

В следующем году на 83,3 млн. евро (6%) увеличатся расходы на здравоохранение, на 46,6 млн. евро (13,3%) больше средств выделять на компенсацию лекарств, на 3 млн. евро (5,1%) увеличатся расходы на реабилитацию и санаторное лечение.

Как и ежегодно, больше внимания планируют уделить превентивным программам.

Экономист Нериюс Мачюлис оценивает бюджет неоднозначно.

"В общем бюджет оценить непросто. Я думаю, что расходы надо оценить положительно, поскольку рост расходов будет большой, а в условиях замедления экономики это необходимо (...). Проблема с доходами, они запланированы из неподходящих источников, а в некоторых случаях даже из нелегальных, в некоторых случаях создающих "теневую" экономику", – сказал Мачюлис.

Он оценил налог для торговых центров.

"Законы ЕС ясно говорят, что не может быть такого закона, который дискриминирует одну компанию, конкурирующую с другой. Если налог устанавливается на оборот, то это дискриминация. Это значит, что какие-то компании, у которых оборот будет больше, пострадают, по сравнению с другими. По этой причине введенный в Польше налог ЕК признала незаконным и Польша остановила его действие. После того как суд решил, что, возможно, это законно, ЕК обратилась или намерена обратиться в Европейский суд, чтобы защитить конкуренцию.

Я приветствую желание правительства собрать как можно больше налогов, решать социальные проблемы, но не надо применять такие дискриминирующие налоги, нарушающие права ЕС, особенно такие, которые не оправдали себя в других странах. То, что вы принесли с коалицией, партнерами по коалиции, примеры из Польши – они нигде не оправдали себя. Этот эксперимент вы проводите в неподходящее время, когда есть более выгодные альтернативы", – сказал экономист.

Советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас ответил, что для всех перемен нужно время.

"Есть один существенный момент. На перечисленное Госконтролем нужно время. Мы видим, что борьба с "тенью" дает хороший результат, но требует очень много времени. Даже госзакупки – это большая реформа. Мы всегда говорим о сбалансированном результате. Есть то, что можно предпринять сейчас.

Если хочешь иметь определенные расходы, ты думаешь, что делать. Если взглянуть на прежние бюджеты, их оценивали как предвыборные – из-за введения "детских" денег, из-за индексирования пенсий и т.д. Я думаю, бюджет на 2020 год не такой, какому все обрадуются, но надо понимать, что есть дополнительный миллиард, а это много. У нас уже есть обязательства на 700 млн., мы должны их выполнить, еще есть около 300 млн., которые можем распределить", – сказал он.

Эксперты, оценивая новые налоги, отмечают, что есть группы общества, которые обижены.

"Я бы сказал, что средний класс остается "за бортом". Мы по сути все больше говорим о социальных выплатах, но факт в том, что средний класс, получающий среднюю зарплату, если в семье есть дети, после уплаты всех налогов остается на грани относительной нищеты. Обязательства не выполняют. Обещали повысить необлагаемый налогами размер, но не выполнили это обещание.

Повышают планку подоходного налога. А ведь кто-то возможно взял на себя финансовые обязательства, кто-то решил копить на пенсию дополнительно, а тут не выполняют обязательства", – сказал экономист.