Начато расследование пожара на алитусском предприятии по переработке покрышек

Прокуратура Каунасского округа начала досудебное расследование пожара на предприятии по переработке покрышек Ekologistika.

"Это расследование постарается выяснить причины возникновения пожара, размер нанесенного ущерба и возможных его виновников. В данный момент уже проводятся и планируются различные процессуальные действия досудебного расследования, которые выяснят, соблюдались ли все правила противопожарной безопасности. Также будут проверены действия по охране природы и деятельность предприятия, на котором возник пожар", – сообщила в пятницу Генпрокуратура.

Предсудебное расследование было начато после того, как Департамент охраны окружающей среды при Министерстве окружающей среды обратился в Каунасскую окружную прокуратуру с просьбой провести тщательное расследование причин пожара.

Расследование начато по 270-ой статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушения правила охраны окружающей среды или использования природных ресурсов.

За это преступление грозит штраф, арест или лишение свободы сроком до шести лет.

В четверг экологи сообщили, что проведут внеплановую проверку Ekologistika.

По предварительным данным, в помещениях предприятия до начала пожара хранилось почти 1,9 тыс. тонн отходов бывших в употреблении покрышек. На одну тонну сгоревшей резины применяется ущерб в размере почти 2,7 тыс. евро.

Пожар в здании площадью 2 тыс. кв. метров на улице Прамонес в Алитусе начался в ночь на среду. На территории самоуправления была объявлена экстремальная ситуация, эвакуирован находящийся поблизости Центр медицинской реабилитации и спорта, прекратили работу расположенные вокруг места пожара предприятия.

В пятницу продолжается тушение пожара, сообщается, что горят отдельные небольшие очаги.

Министр по вопросам окружающей среды Кястутис Мажейка назвал этот пожар одним из крупнейших экологических несчастий в Литве в последнее время, а ущерб природе, по его словам, может составить 5 млн евро.