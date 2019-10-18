Какое жилье и по какой цене покупают жители столицы Литвы

На рынке недвижимости уже в течение некоторого времени ситуация изменилась. За последние несколько лет не только выросли цены, но и снизилась площадь покупаемого жилья, кардинально изменились ожидания и потребности горожан. В Вильнюсе ясно видны необычные тенденции, которые порталу DELFI указали агенства недвижимости и представители строительных компаний.

Председатель правления ЗАО Hanner Арвидас Авулис сказал, что наибольшей популярностью сейчас пользуются 2-комнатные квартиры – за последние 9 месяцев они составили 43% от общего числа проданных квартир.

Средняя площадь 2-комнатных квартир, по словам Авулиса - около 46,5 кв. м. Это квартира, в которой гостиная соединена с кухней и есть спальня, удобная ванная комната, а иногда и гардероб.

Авулис также заметил, что в Литве все еще популярны квартиры с частичной отделкой, что выделяет литовский рынок, поскольку, например, в Латвии покупатели предпочитают готовое жилье. "За последний год было продано 40% квартир с полной отделкой", - сказал он.

"Что касается цен, то сейчас популярностью пользуются квартиры выше среднего класса и цена на них составляет 1700–2000 евро за 1 кв. м. В сентябре было продано 40% квартир этого класса и 28% – премиум класса, цена на них выше 2000 евро за кв. м. Квартиры среднего и экономического класса составили меньше трети рынка", – сказал Авулис.

Представитель компании Eika Мартинас Жибуда подтвердил, что в этом году популярностью в Вильнюсе пользовались более дорогие квартиры выше среднего класса.

Он заметил, что такая тенденция длиться уже несколько лет. Он сказал, что цена на жилье среднего класса составляет 2170 евро/кв. м, а экономического - 1520 евро/кв. м. Это значит, что в спальном районе такое же жилье обойдется на треть дешевле, чем в многоквартирном доме ближе к центру города.

Жибуда сказал, что больше внимания клиенты уделяют не размеру жилья, а его местоположению и удобству сообщения с центром.

Покупатель жилья экономического класса ищет вариант до 70 000 евро, а цена на жилье среднего класса составляет 100 000 евро и больше. Жибуда заметил, что с полной отделкой обычно продают жилье экономического класса, потому что покупатели в этом сегменте важным моментом считают конечную цену, а покупатели более дорогого жилья склонны оборудовать его сами.

Представитель компании Citus Шарунас Тарутис обратил внимание на то, что цены на квартиры самого популярного размера сильно отличаются в зависимости от района. А в спальных районах жители покупают жилье большей площади, чем в центре.

За 10 лет, по словам экспертов, площадь покупаемого в Вильнюсе жилья уменьшилась на 10 кв. м. По словам Авулиса, среднюю площадь уменьшила популярность 1- и 1,5-комнатных квартир которые в последнее время покупают для аренды.

Кроме того, по его словам, уменьшаются трехкомнатные квартиры, которые по-прежнему популярны.

Жибуда считает, что квартиры меньшей площади, чем самые маленькие 20-25 кв. м строить будут навряд ли, поскольку в них сложно разместить все необходимые для удобства зоны.

Эксперты заметили, что стоимость квадратного метра маленькой квартиры нередко бывает выше, чем большой. Иногда цена за 1 кв. м квартир площадью 25 и 70 кв. м отличается на 50%. Причины: высокий спрос на небольшое жилье и его себестоимость.

Авулис прогнозировал, что если экономическое положение не изменится, то по-прежнему популярностью будет пользоваться жилье более высокого класса. Он сказал, что доходы жителей значительно увеличились, люди стали ценить время, поэтому он надеется, что в будущем продажа жилья с частичной отделкой будет скорее исключение, чем правило.

"Важным критерием при выборе жилья остается место. Люди в наше время очень активны, поэтому они ценят время. Конечно же, такой покупатель будет выбирать жилье рядом с центром", – считает Авулис.