Захарова об обмене шпионами с Литвой: все это похоже на какие-то инсинуации

В четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что не располагает информацией о возможном обмене шпионами с Литвой и Норвегией.

"У меня нет никакой информации на этот счет. Все это похоже на какие-то инсинуации", – сказал М. Захарова журналистам в Москве.

"У меня абсолютно нет на сегодня конкретных данных, с которыми я бы могла бы поделиться с вами", – добавила она.

Ранее информированные источники BNS подтвердили, что Литва и Россия договорились об обмене лицами, осужденными за шпионаж.

Литва должна передать России осужденного два года назад агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Николая Филипченко, а Россия – осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса.

В соглашение об обмене также включены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один российский гражданин, указали источники.

Возглавляемый президентом Гитанасом Науседой Госсовет по обороне (ГСО) принял решение об обмене шпионами на прошлой неделе, но процесс затянулся из-за дискуссий о правовом механизме, указали BNS источники.

Гражданин России Н. Филипченко в 2015 году была задержан по пути в Беларусь из Калининградской области.

В июле 2017 года Вильнюсский окружной суд объявил, что Н. Филипченко является сотрудником ФСБ России, и признал его виновным в шпионаже. Как утверждал суд, он пользовался фальшивыми документами, чтобы скрыть свою личность.

Литовская разведка утверждает, что это первый случай в Литве, когда за шпионаж был задержан кадровый сотрудник российский службы безопасности.

Правоохрана сообщала, что он стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства (ДОР), чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте. После приговора суда эти данные были оставлены без комментариев.

В марте 2016 года московский суд осудил гражданина Литвы А. Тамошайтиса на 12 лет заключения, в апреле суд Калининградской области осудил имеющего двойное гражданство (Литвы и России) Е. Матайтиса на 13 лет лишения свободы. Москва утверждает, что они оба выполняли задания военной разведки Литвы. Литовские должностные лица никогда не комментировали связь с этими лицами.