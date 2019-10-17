ACEA: рост продаж новых автомобилей в Литве – самый высокий в ЕС

За девять месяцев этого года рост продаж новых автомобилей в Литве был самым интенсивным в Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

В Литве в этом году продано 34,75 тыс. новых автомобилей - на 42,8% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, когда их было продано 24,33 тыс. В Латвии продажи автомобилей за год возросли на 7,2% до 14,11 тыс., в Эстонии они выросли на 0,5% до 20,62 тыс.

Только в сентябре, по сравнению с сентябрем 2017 года, продажи автомобилей в Литве возросли на 75,8% до 4 тыс., в Латвии - на 19% до 1,28 тыс., а в Эстонии – на 12,2% до 1,73 тысячи.

Во всем ЕС продажи в этом году упали на 1,6% до 11,769 млн, а только в сентябре они выросли на 14,5% до 1,249 млн.

Самыми популярными в этом году остаются автомобили марки Volkswagen – их продано 1,299 млн, или на 4% меньше, чем за тот же период прошлого года.