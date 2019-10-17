Погрузки Клайпедского порта в этом году выросли на 3% до 34,6 млн тонн

Клайпедский порт в январе-сентябре отгрузил 34,6 млн тонн грузов – на 2,8% больше, чем за такой же период прошлого года.

Только в сентябре погрузки в порту составили 3,3 млн тонн – на 6,2% меньше, чем год назад.

В связи с ростом погрузок сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев наиболее заметно (на 6,9%) выросли погрузки насыпных грузов, сообщил BNS порт.

В этом году в порт зашло 4996 судов – на 0,3% больше, его посетило 338,4 тыс. пассажиров – на 5,3% больше.

Только в сентябре в порт зашло 472 судна (из них 357 грузовых) – на 10,8% меньше, чем в сентябре прошлого года, на них было 27,2 тыс. пассажиров – на 11,6% больше. Порт посетили 4 круизных судна (на 1 меньше) и 3,4 тыс. их пассажиров – на 73% больше.