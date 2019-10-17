Правящим удалось добиться своего: вопрос Пранцкетиса может вернуться на повестку дня

На утреннем заседании парламента Литвы "крестьяне" попросили проголосовать по вопросу недоверия комиссии, которая подсчитывала голоса, во время не состоявшегося голосования за отставку спикера парламента Виктора Пранцкетиса.

Похоже, правящим это удалось. Парламент провел голосование – за недоверие проголосовали 60, против 8, еще 2 депутата воздержались.

Однако пока депутаты не поняли, что это значит - действительно ли голосование по вопросу Пранцкетиса или нет. Возможно, состоится повторное голосование по недоверию спикеру.

Заявку от имени фракции представила "крестьянка" Агне Ширинскене.

"Еще раз от имени фракции просим вернуться к этому вопросу. Парламент должен проголосовать по вопросу доверия комиссии, которая подсчитывала голоса. Доверие - личное отношение, оно не зависит от вердикта Комиссии по этике и процедурам. Если парламент не доверяет, я думаю, мы обоснованно призываем его проголосовать", – сказала депутат.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что уже есть обращение в Комиссию по этике и процедурам, поэтому не надо повторно голосовать по тому же вопросу. Ширинскене ответила, что со стороны комиссии были "манипуляции".

"Мы видели манипуляции этой группы, ее поведение при подсчете, поэтому мы заявляем о недоверии и просим проголосовать по этому вопросу", – сказала она.

Председатель заседания вице-спикер Рима Башкене разрешила проголосовать по заявлению Ширинскене.

После этого голосования Ширинскене заявила, что просит повторить голосование по вотуму недоверия Пранцкетису на заседании 22 октября.

Комиссия по подсчету голосов должна быть создана заново, информировала депутатов Башкене.

Поскольку после голосования начался правительственный час, осталось неясно, будет ли повторное голосование по вопросу Пранцкетиса.

DELFI напоминает, что 15 октября вечером после тайного голосования, в котором участвовали 11 депутатов, Пранцкетис остался на посту спикера. Правящие считают это заседание незаконным. Парламентская Комиссия по этике и процедурам расследует жалобу "крестьян".