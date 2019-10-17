Обещания не выполнены: зарплаты полицейских в Литве меньше 1000 евро

Правительство Литвы не выделило полиции на следующий год больше средств, поэтому, по данным представителей полиции, не удастся выполнить обещание и поднять зарплаты до 1000 евро "на руки".

Департамент полиции в 2015 году представил инициативу "Программа 1000". В ее рамках планировали с 2019 года платить стражам порядка по 1000 евро "на руки". Позже эти планы сместились на 2020 год.

В этом году полицейские среднего звена получают около 750 евро. Департамент полиции указал, что еще не подсчитал, какими будут зарплаты с учетом планируемого финансирования, но заметил, что 1000 евро они точно не достигнут.

"Если не дадут необходимые средства, то "Программа 1000" не будет осуществлена", – сказал генкомиссар Линас Пярнавас.

Для осуществления программы полиции нужно еще 39,5 млн. евро.

В этом году средняя зарплата полицейских - 900 евро, у полицейских высшего звена – 1200 евро.

Премжер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что повышение зарплат полицейских - "наша общая цель и мы этого добиваемся", но он заметил, что руководство полиции направляет деньги из фонда зарплат на улучшение материальной базы, например, на покупку автомобилей и другой техники.

По его словам, "Программу 1000" можно осуществить, если сбалансировать расходы и приоритеты, поскольку выплаты на зарплаты растут. Он заметил, что сейчас Департамент полиции покупает дорогие автомобили.

Полиция отклоняет критику в связи с неправильным использованием финансирования и утверждает, что сейчас у нее не будет возможности распоряжаться своими средствами, это перенимает МВД.

Правительство Литвы хочет увеличить свое влияние в деле распределения средств, выделяемых полиции, поэтому МВД перенимает контроль над бюджетом полиции.

В прошлом году полиции выделили 235,9 млн. евро, а в следующем – 232,1 млн. евро.