Все молодые люди принимали участие в культурно-образовательном проекте Discover Vilnius, одна из целей которого - наладить межкультурный диалог между молодыми поколениями Литвы и Беларуси.
Что герои знали о Вильнюс до поездки? Что могут сказать сейчас? Какие впечатления остались от города?
Евгений Михасюк, общественный активист
"Мне хорошо запомнилась школа Абрахама Кульвеца, которую мы посетили, рассказы об устройстве школьной системы, классов, подходов к образованию, - делится воспоминаниями Евгений. - В тот момент (2012 год) я учился на первом курсе университета и для меня это было разительным отличием в лучшую сторону от того, что я помнил о своей школе. Вильнюс запомнился, как европейский город с советским прошлым. Уже тогда было приятно видеть, как меняется страна в лучшую сторону. Особо запомнилось и то, что в Вильнюсе очень много белорусского наследия, поэтому, хоть я был тут и первый раз, но город не казался чужим".
Евгений, как и многие белорусы, не раз посещали Вильнюс. Он поделился своими впечатлениями о городе сейчас, и рассказал об опыте, который получил.
"Долгое время я приводил Литву в качестве примера трансформации, преодоления кризисов и вызовов малых стран. А тема образования стала для меня профессиональным интересом! После визита я стал больше интересоваться общественной жизнью, включился в правозащитное молодежное движение в своей стране и начал заниматься темой реформ в сфере высшего образования в Беларуси".
Вероника Гарматная, экономист
"Помимо совместной истории, про современную Литву слышала, что после перехода на евро очень поднялись цены внутри страны, и белорусы стали меньше ездить за покупками. Знала, что в Литве женщина является президентом, а также то, что в Литве против строительства АЭС в Беларуси", - рассказывает она.
Веронике удалось побывать в Литве во время Рождественских праздников. В это время в городе царит праздничная атмосфера.
"Вильнюс действительно вдохновил на то, что нужно помнить о своей истории и чтить ее, не забывать о своих корнях и предках, беречь культурное наследие, и при этом смотреть в будущее, идти в ногу со временем и подстраиваться под современные реалии. Как мне показалось, Вильнюс как раз тот город, который сочетает в себе и то, и другое: традиции и современность".
Егор Шарендо, выпускник Европейского гуманитарного университета
Егор впервые побывал в Вильнюсе еще будучи белорусским школьником, однако поездка, несомненно, оставила впечатления.
"Когда я впервые посетил Вильнюс, это произошло в рамках проекта "Discover Vilnius", тогда для меня многое казалось новым. Я получил массу впечатлений и от местных жителей, и от экскурсий в рамках проекта, и от города и его достопримечательностей. Несмотря на то, что это была зима, Вильнюс оставил у меня тёплые и, так сказать, "уютные" впечатления. Тогда я интересовался поступлением в ЕГУ и в дальнейшем мне удалось поступить в этот университет".
Егор принял достаточно смелое решение и переехали в другую страну. Не каждый на это отважится в юном возрасте. Не пожалел ли он?
"На протяжении всей моей учёбы в Вильнюсе этот прекрасный город являлся для меня источником вдохновения на новое творчество (Егор занимается музыкой – прим.). Я влюбился в этот город и его улицы, в Замковую гору, в Старый город. Опыт, который мне подарил Вильнюс, безусловно оказывает положительное влияние на мою настоящую жизнь, и это очень радует!"
Духнович Светлана, менеджер
До своего первого визита в Вильнюс Светлана знала о городе буквально немного.
"Совсем немного я знала, если честно. Помню, что перед первой поездкой прочитала какой-то путеводитель в интернете и пару статей, собственно, и все. Родители, которые были в Литве неоднократно, больше рассказали. Мама поделилась интересными фактами о национальной кухне и языке (к сведению, моя мама жила в Литве 18 лет), а папа был краток и сказал: "Без деревенской колбасы и конфет Pergale не возвращайся!", - рассказывает Светлана.
"Знакомство с Литвой началось с первой поездки в Вильнюс, мне тогда только-только исполнилось 18 лет. Остались только самые тёплые воспоминания: участие в интересном проекте, новые знакомства, удивительная атмосфера Вильнюса, аутентичные места и захватывающие достопримечательности города, вкусные блюда, радушные жители города… Продолжать можно до бесконечности. Это был первый шаг на пути знакомства с Литвой! Эта страна занимает особое место в моем сердце: много приятного здесь произошло и будет еще, это точно!"
Светлана также рассказала, что Вильнюс подарил ей прекрасный жизненный опыт.
"Вильнюс стал знаковым городом для меня: с него начался опыт самостоятельных путешествий, который продолжается до сих пор. Познавая Вильнюс, открывая его новые стороны с каждым посещением, я лучше узнавала себя. Именно в этом городе удалось принять участие в несколько безумно интересных проектах и найти силы и заряд на участие в новых, а также расширить круг своего общения! К слову, планируя свои поездки, прокладываю маршрут именно через Вильнюс и не только потому, что здесь наиболее удобное расписание авиарейсов, а больше как хорошая традиция", - заключает она.
Денис Кравчук. Докторант института литовского языка
"До своей первой поездки в Литву в 2013-м я о ней не знал решительно ничего, кроме того, что это Прибалтика, - делится Денис. Более того, постоянно путал Литву и Латвию, где Вильнюс, где Рига. Примерно также, как это бывает со Словенией и Словакией. После первого посещения впечатления остались самые тёплые и приятные. Запомнился вечер на улице Пилес со множеством кафе: огонь, свет, музыка, люди уютно сидят в пледах за чашкой чая и беседой. Такая непринужденность и уютность очень впечатлила".
Денис стал докторантом Института литовского языка. Выходит, Вильнюс вдохновил и зацепил?
"Сложный вопрос, вдохновил ли. Впервые я был проездом, Литва не была основным пунктом назначения. Запомнилось, что в последний вечер в Вильнюсе я подумал, что не прочь бы здесь пожить. Так и произошло".
Молодёжный культурно-образовательный проект "Discover Vilnius" при содействии Министерства иностранных дел Литовской Республики, помогает молодому поколению белорусов узнавать Литву, её традиции и культуру, выстраивать и укреплять межкультурный диалог. Для многих молодых людей в Беларуси посещение Вильнюса становится во многом знаковым событием, которое оставляет след и впечатления в жизни. Кто-то вдохновляется на новые открытия, путешествия и понимает, что Европа ближе, чем казалось. Кто-то даже решает более тесно связать жизнь с Литвой, получая высшее образование именно здесь, а кто-то перенимает опыт Литвы и пытается применить его в Беларуси.