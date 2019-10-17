Полиция информировала, что поступило заявление от женщины (1975 г.р.), которая указала, что был избит ее сын.
По предварительным данным, 14 октября, в 13.30 ч., в Игналине, у дома подростка (2003 г.р.) избили его сверстники.
Начато расследование.
|15:00
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В Игналине подростки жестоко избили 16-летнего юношу. По предварительным данным, пострадавший знаком с агрессорами.
Полиция информировала, что поступило заявление от женщины (1975 г.р.), которая указала, что был избит ее сын.
По предварительным данным, 14 октября, в 13.30 ч., в Игналине, у дома подростка (2003 г.р.) избили его сверстники.
Начато расследование.