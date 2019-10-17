Сейм Литвы принял в первом чтении поправку к закону об обмене шпионами

Парламент Литвы принял в первом чтении поправку к Уголовному кодексу (УК), которая детализирует право президента предоставить помилование осужденным за шпионаж.

"Подготовить проект побудило стремление повысить национальную безопасность, потребность правовыми средствами должным образом защитить граждан Литвы. (...) Дополнение создало бы основание применять институт помилования в таких случаях, когда главной причиной применения является соглашение двух государств о взаимном возврате граждан, действовавших в интересах безопасности своего государства", – сказал представивший проект председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), "аграрий" Дайнюс Гайжаускас.

Поправка устанавливает, что помилование может применяться при достижении договоренности с соответствующим зарубежным государством о возвращении в Литву литовского гражданина, в отношении которого в этом государстве осуществляется уголовное преследование, так как он действовал в интересах безопасности Литовского государства.

За принятие поправки в первом чтении проголосовало сто членов сейма, пять парламентариев воздержались. Теперь поправка будет рассматриваться в сейме 22 октября, осталось еще два голосования, чтобы она была принята.

По информации источников BNS, этот проект связан с планирующимся обменом отбывающими сейчас сроки наказания гражданами между Литвой, Россией и Норвегией.

Инициатор поправки Д. Гайжаускас говорит, что в законе необходимо четко закрепить право главы государства предоставлять помилование, когда это связано с соглашением между двумя государствами.

Однако некоторые юристы полагают, что эта поправка избыточна, потому что закон и сейчас позволяет президенту освободить осужденного от отбывания срока наказания.

Такие аргументы озвучили и несколько оппозиционных парламентариев, засомневавшихся в необходимости поправки.

"В моем понимании, этот проект просто суживает дискрецию президента предоставлять помилование, потому сейчас и ранее, в любое время при условии договоренности между государствами об обмене, институт помилования можно было применять, пользоваться им, не нужно никаких дополнений", – сказал консерватор и член КНБО Арвидас Анушаускас.

Представитель Смешанной группы членов сейма, бывший глава КНБО Витаутас Бакас отметил, что помилование является исключительной привилегией президента, записанной в Конституции.

"Не думаете ли вы, что в данном случае помилование является исключительной привилегией президента по конституционному праву и ее никто ограничивает, а теперь вы предлагаете ее ограничить. Не думаете ли вы, что это предложение избыточно, и если есть литовские граждане, которым нужна помощь Литвы, ее просто нужно предоставить?" – задал вопрос В. Бакас.

Глава КНБО Д. Гайжаускас ответил, что право президента помиловать никто не подвергает сомнению, однако поправка предоставляет президенту больше оснований для применения помилования.

Парламентский Департамент права (ДП) утверждает, что нынешний закон не ограничивает никакими условиями право президента удовлетворить прошение о помиловании.

"Следует считать, что предлагающееся в проекте правовое регулирование является избыточным", – указывает ДП.

Как утверждают источники BNS, что возглавляемый президентом Гитанасом Науседой Госсовет по обороне (ГСО) принял решение об обмене шпионами на прошлой неделе.

Литва должна передать России осужденного два года назад агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Николая Филипченко, а Россия – осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса.

В соглашение об обмене также включены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один российский гражданин, указали источники.

Как утверждают источники BNS, переговоры Литвы с Норвегией и Россией об обмене шпионами продолжались не один год.

Литовские правоохранители задержали гражданина России Н. Филипченко в 2015 году по пути в Белоруссию из Калининградской области.

В июле 2017 года Вильнюсский окружной суд объявил, что Н. Филипченко является сотрудником ФСБ России, и признал его виновным в шпионаже. Как утверждал суд, он пользовался фальшивыми документами, чтобы скрыть свою личность.

Литовская разведка утверждает, что это первый случай в Литве, когда за шпионаж был задержан кадровый сотрудник российский службы безопасности.

Правоохрана сообщала, что он стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства (ДОР), чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте. После приговора суда эти данные были оставлены без комментариев.

В марте 2016 года московский суд осудил гражданина Литвы А. Тамошайтиса на 12 лет заключения, в апреле суд Калининградской области осудил имеющего двойное гражданство (Литвы и России) Е. Матайтиса на 13 лет лишения свободы. Москва утверждает, что они оба выполняли задания военной разведки Литвы. Литовские должностные лица никогда не комментировали связь с этими лицами.