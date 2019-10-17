С июля 2020 года часть жителей Литвы будет получать лекарства бесплатно

Парламент Литвы одобрил новый порядок, согласно которому, с июля 2020 года лицам старше 75 лет и другим лицам из социально уязвимых групп компенсируемые лекарства будут выдавать бесплатно.

За такие поправки 17 октября проголосовали 97 депутатов, 1 воздержался.

Консерватор Миколас Маяускас поддержал эту инициативу, однако сомневался в том, что у фармацевтов не возникнут проблемы.

"Могу заверить, что тут ни фармацевтам, ни врачам ничего делать не надо. Мы вынесли уроки из ситуаций, когда решения зависели от врачей или фармацевтов. Электронные системы взаимосвязаны, будет проходить автоматический обмен данными. Когда человеку назначат лекарство, он просто придет в аптеку, и фармацевт будет видеть, что деньги с этого человека не надо брать", – сказал глава Минздрава Аурелиюс Верига.

Бесплатно компенсируемые препараты будут получать пенсионеры, инвалиды, если их доходы (пенсии, пособия, компенсации, ренты) ниже 95% минимального потребительского уровня за прошлый год (сейчас это 176–251 евро, в зависимости от количества членов семьи).

Сейчас лекарства полностью компенсируют детям до 18 лет и пенсионерам с большими спецпотребностями.

Агентство BNS ранее сообщало, что, по словам депутата Антанаса Матуласа, эти поправки на пользу людям, однако они решают социальные проблемы недопустимым способом.

Матулас считает, что администрировать эту услугу будет непросто.

Депутат Ингрида Шимоните напомнила, что в Эстонии порядок выплаты компенсации за лекарства не оправдал себя, поскольку многие люди не могли получить компенсируемые лекарства из-за сложного администрирования.

Однако в Литве с июля 2020 года вступает в силу порядок, в соответствии с которым лица старше 75 лет и пенсионеры и инвалиды, если их доходы (пенсии, пособия, компенсации, ренты) ниже 95% минимального потребительского уровня за прошлый год, будут получать компенсируемые лекарства бесплатно.