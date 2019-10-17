Новейшие рейтинги: скачок Науседы и изменение ситуации Грибаускайте

Новейший опрос общественного мнения показал, что рейтинг нынешнего президента остается самым высоким. По сравнению с данными за прошлый месяц, рейтинг Гитанаса Науседы увеличился на 2,5%.

Опрос был проведен по заказу информационного агентства ELTA 21 сентября - 5 октября, респондентов спрашивали, каким общественным деятелям они доверяют больше всего. 35,5% участников опроса спонтанно назвали Науседу (месяц назад 33%).

Между тем рейтинг экс-президента Дали Грибаускайте снизился с 12,9 до 10,6%, но он все равно остается хорошим.

Опрос провела компания Baltijos tyrimai. Его данные показали, что на третьем месте - премьер-министр Саулюс Сквернялис (8,8%, было 8,2%). На четвертом месте - экс-президент Валдас Адамкус (6,7%). На пятом месте - лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис (5%, в июле 4,1%).

Далее идет депутат Ингрида Шимоните (4,2%, в июле 5,7%), мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (3,4 и 4,7%), Рамунас Карбаускис (3,4% и 2,6%), Роландас Паксас (2,3 и 1,7%), Вилия Блинкявичюте (2,2% и 1,7%), Аушра Малдейкене (2,2% и 2,3%) и на 10 месте журналист Андрюс Тапинас (2,2% и 1,9%).