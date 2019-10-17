Погода: после солнечных дней ненадолго вернется дождь

В четверг погоду в Литве обусловит южный край циклона, проходящего над Балтией. Над Литвой снова пройдет атмосферный фронт. Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди. Будут идти небольшие дожди, только в Аукштайтии осадки могут затянуться. Будет дуть сильный ветер, на взморье в первой половине дня порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Температура на севере страны составит 12–14 градусов, а на юге воздух прогреется до 15–17 градусов.

В ночь на пятницу погода не изменится. Будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут дожди. Меньше всего вероятность дождя на юге страны. Ветер ослабеет. Температура ночью составит 8–13 градусов.

В пятницу днем погода снова улучшится. Подует мягкий южный ветерок. На севере еще будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, но температура уже будет 14–16 градусов. На юге будет солнечно, вероятность осадков невелика. Термометры покажут 17–18 градусов в тени.

В субботу тоже будет очень тепло. Температура ночью не упадет ниже 8–13, а днем будет 14–19 градусов. Ночью на западе пройдут небольшие дожди, oа после дождя местами возможен туман.