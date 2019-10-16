Правительство Литвы утвердило налог на автомобильные выхлопы и повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее

Правительство Литвы в среду утвердило новый налог на автомобильные выхлопы. Министр по вопросам окружающей среды Кястутис Мажейка говорит, что это делается с целью изменить структуру транспортного парка страны и что людей будут призывать приобретать более экологичные автомобили.

По его словам, отсутствие налога на автомобили обусловило то, что парк автомобилей в стране старый.

"С 2030 года в крупных городах, столице будут огромные ограничения, особенно для дизельных автомобилей (...). Это отсутствие налога обусловило то, что наш парк старый и показатели выхлопов высокие", – сказал К. Мажейка.

"Этот шаг необходим, потому что в дальнейшем должны быть приняты еще более строгие решения, если мы не примем никакого решения сегодня", – сказал он.

Если Сейм утвердит новый налог, то он будет введен со следующего года, будет взиматься при регистрации автомобиля, а его размер будет составлять от нескольких десятков евро до 1280 евро.

Также в правительстве Литвы утвердили повышение акцизов на крепкий алкоголь, дизельное топливо и нагревательный табак. Они повысятся с марта 2020 года.

По словам министра финансов Вилюса Шапоки, цель повышения акцизов – расширение базы менее вредных для роста экономики налогов, поощрение здорового образа жизни.

"Прогнозируется повышение доходов бюджета (от акциза на табак – BNS) примерно на 6 млн евро в год, а 20 единиц продуктов нагревательного табака может подорожать примерно на 33 цента", – сказал на заседании кабмина В. Шапока.

Акциз на такой табак повысится на 65% с 68,6 евро до 113,2 евро за килограмм, акциз на этиловый спирт – на 10,5%, акциз на бензин – на 7,3%, акциз на дизтопливо – на 7,2%, а акциз на фермерское дизтопливо – на 44,6%.

Планируется, что доходы госбюджета увеличатся на 53,5 млн евро, только от акциза на дизтопливо – на 24 млн евро, от фермерского дизтоплива – на 6,5 млн евро, от этилового спирта – на 10 млн евро.

Подсчитано, что пол-литра крепкого алкогольного напитка подорожает примерно на 0,45 евро, литр бензина – примерно на 0,04 евро, литр дизтоплива и фермерского дизтоплива – примерно на 0,03 евро.