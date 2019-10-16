Источники: Литва готовится к "обмену шпионами" с Россией

Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж лицами, подтвердили BNS информированные источники.

Литва должна передать России осужденного два года назад агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Николая Филипченко, а Россия – осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса.

В соглашение об обмене также включены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один российский гражданин, указали источники.

Возглавляемый президентом Гитанасом Науседой Госсовет по обороне (ГСО) приняла решение об обмене шпионами на прошлой неделе, но процесс затянулся из-за дискуссий о правовом механизме, указали BNS источники.

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает зарегистрированную парламентарием Дайнюсом Гайжаускасом поправку об обмене осужденными за шпионаж, однако сообщение о соглашении с Россией не комментирует.

"Нам известно о зарегистрированной в сейме поправке. Она соответствует интересам национальной безопасности и целесообразна в плане достижения надлежащих правовых механизмов для защиты граждан Литвы. Такая практика, конкретизирующая возможности предоставления помилования, закреплена и в правовых актах других зарубежных государств", – сказал в четверг BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас во вторник зарегистрировал законопроект, который детализирует право президента предоставлять помилование осужденным за шпионаж, соглашения об обмене такими лицами.

Д. Гайжаускас сказал BNS, что зарегистрировать проект его побудили дискуссии на Парламентской ассамблее НАТО, при подготовке проекта он консультировался с разведкой.

"Я был на ассамблее НАТО, вернулся позавчера. Там были очень острые вопросы, что связано с Сирией, потом вопросы Украины. Украина – одна из тех, кто обменялся людьми с Россией с применением института помилования", – сказал политик.

Парламентарий утверждал, что при подготовке проекта согласовывал его с Департаментом госбезопасности (ДГБ) и военной разведкой, однако не подтвердил, но и не опроверг, что знаком с информацией о планирующемся обмене шпионами.

"Вы должны меня понять, что председатель КНБО владеет очень большим объемом информации. Если бы так и было, то я все время говорил бы то же самое, что не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", – сказал Д. Гайжаускас.

Политолог Томас Янелюнас сказал, что зарегистрированный членом Сейма проект мог бы снять неопределенность в том, как точно в процедурном плане обмениваться осужденными за шпионаж гражданами, кроме того, это мог бы быть способ разрядить напряженные отношения с враждебными государствами.

И все же профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета сказал, что у поправки к закону есть недостатки.

"В формулировке (...) указано, что гражданин (граждане) Литвы может быть возвращен в Литву, если признано, что он (они) действовал в интересах Литовского государства с целью содействия обеспечению национальной безопасности". Это означало бы, что такие обмены возможны только в том случае, если официально признано, что гражданин Литвы шпионил в другом государстве", – сказал BNS политолог.

"Гипотетически могут быть и случаи, когда литовская сторона не признает, что ее гражданин, хотя и осужден за шпионаж, работал на разведывательные ведомства Литвы. В авторитарных странах нередко могут быть и фальсификации доказательств, и шантаж. Кроме того, может иметь место желание "во что бы то ни стало" осудить кого-нибудь за мнимый шпионаж, чтобы потом иметь возможность обменяться людьми, если в Литве уже отбывают срок лица, осужденные за шпионаж", – сказал он.

Некоторые критики также обращают внимание, что в законопроекте обмен узаконивается только в том случае, если лицо, которое отдает Литва, осуждено за шпионаж, однако он не может применяться, если приговор вынесен за какое-то другое преступление.

Д. Гайжаускас сказал, что готов внести исправления в законопроект во время дискуссий в Сейме.

Как утверждают источники BNS, переговоры Литвы с Норвегией и Россией об обмене шпионами продолжались не один год.

Длительные сроки наказания

Литовские правоохранители задержали гражданина России Н. Филипченко в 2015 году по пути в Беларусь из Калининградской области.

В июле 2017 года Вильнюсский окружной суд объявил, что Н. Филипченко является сотрудником ФСБ России, и признал его виновным в шпионаже. Как утверждал суд, он пользовался фальшивыми документами, чтобы скрыть свою личность.

Литовская разведка утверждает, что это первый случай в Литве, когда за шпионаж был задержан кадровый сотрудник российский службы безопасности.

Правоохрана сообщала, что он стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства (ДОР), чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте. После приговора суда эти данные были оставлены без комментариев.

В марте 2016 года московский суд осудил гражданина Литвы А. Тамошайтиса на 12 лет заключения, в апреле суд Калининградской области осудил имеющего двойное гражданство (Литвы и России) Е. Матайтиса на 13 лет лишения свободы. Москва утверждает, что они оба выполняли задания военной разведки Литвы. Литовские должностные лица никогда не комментировали связь с этими лицами.