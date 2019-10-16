Министр финансов Литвы: всеобщий налог на недвижимость неизбежен

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что в будущем всеобщий налог на недвижимость неизбежен.

"В будущем это неизбежно. Что касается налога на регистрацию автомобиля, снижения стоимости имущества при назначении налога на недвижимость, то это сигнал для жителей, чтобы они учли - в будущем содержание авто будет стоить дороже.

Что касается недвижимости, то если доходы у человека ограничены, а он выбирает дорогой вариант, то придется платить налог. Я думаю, у жителей есть время на подготовку к принятию долгосрочных решений. Перед тем как их принимать, надо оценить - в будущем появится всеобщий налог на недвижимость. Это первый шаг, но важный, кто-то должен был его сделать", – сказал Шапока.

В среду правительство Литвы одобрило проект Минфина о налоге на недвижимость. Далее этот вопрос рассмотрит парламент.

Напомним, что Минфин подготовил проект закона о расширении налога на недвижимость. Предлагают снизить планку необлагаемой налогами недвижимости с 220 000 евро до 100 000 евро. Налог будут платить 37 000 человек, из них около 26 000 в Вильнюсе. Планируется, что этот налог пополнит бюджет на 8 млн. евро в год.

Имущество стоимостью до 100 000 евро налогами облагаться не будет. 0,5% будут платить за часть стоимости превышающую 100 000 евро (до 300 000 евро), 1% будут платить за часть стоимости превышающую 300 000 евро (до 500 000 евро), 2% будут платить за часть стоимости превышающую 500 000 евро.