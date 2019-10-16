Правительство Литвы рассматривает проект бюджета на 2020 год: доходы и расходы растут

Доходы госбюджета Литвы в 2020 году, включая дотации Евросоюза и другие международные средства помощи, а также расходы, должны увеличиться, а планирующийся дефицит бюджета будет несколько меньше, чем ожидается в этом году.

В среду правительство Литвы рассмотрит проект государственного бюджета 2020 года, подготовленный Министерством финансов. Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году, по сравнению с планом этого года, должны увеличиться на 9% (на 955,686 млн евро) до 11,545 млрд евро, между тем расходы вырастут на 8% (на 940,388 млн евро) до 12,646 млрд евро.

В следующем году дефицит госбюджета должен составить 1,101 млрд евро – на 1,4% (12,298 млн евро) больше, чем ожидалось в этом году (1,116 млрд евро). В проекте бюджета говорится, что в следующем году планируется профицит сектора центральной власти в размере не менее 0,2% ВВП, а в среднесрочный период также будут добиваться профицита в секторе власти.

В следующем году доходы госбюджета за вычетом дотаций ЕС и прочих средств международной помощи должны увеличиться на 10,3% (894,88 млн евро) до 9,563 млрд евро, а средства помощи ЕС и прочие международные ассигнования увеличатся на 3,2% (60,806 млн евро) до 1,982 млрд евро.

Планирующиеся налоговые сборы бюджета в следующем году должны увеличиться на 11,2% (900,562 млн евро) до 8,913 млрд евро. Основную часть доходов в следующем году традиционное ожидается получить от налога на добавленную стоимость – эти сборы должны составить 4,149 млрд евро, что на 8% (307,363 млн евро) больше, чем в этом году.

Доля сборов подоходного налога в госбюджете в 2020 году должна вырасти на 13% (на 226,464 млн евро) до 1,969 млрд евро, между тем, ассигнования госбюджета (расходы), предназначенные для финансирования доли пенсии социального страхования – на 9,6% до (на 164,615 млн евро) до 1,887 млрд евро, среди прочего, 7,862 млн евро будет направлено на покрытие задолженностей 2018 года.

Акцизные сборы в следующем году должны увеличиться на 8% (на 121,275 млн евро) до 1,631 млрд евро, а налога на прибыль – на 14,2% (на 104,584 млн евро) до 843,582 млн евро.

Проект бюджета 2020 года подготовлен с учетом предложений Министерства финансов, связанных с увеличением в следующем году акцизов на крепкий алкоголь, табак и горючее, отказом от акцизной льготы на газойль, предназначенный для отопления, с расширением налогообложения недвижимого имущества населения, с сужением льготы на землю сельхозназначения. Эти меры должны повысить доходы бюджета почти на 90 млн евро.

В планирующиеся доходы также включен налог на загрязняющие автомобили, подготовленные Министерством окружающей среды (29 млн евро), зарегистрированные в сейме предложения о обложении налогами имущества кредитных учреждений и торговых сетей (соответственно 52,2 млн и 31,9 млн евро). За счет также зарегистрированного в сейме предложения более медленного повышения не облагаемого налогами минимума доходов госбюджет и бюджеты самоуправлений должны получить еще около 70 млн евро.

Прочие бюджетные доходы в следующем году должны сократиться на 2,5% до 517,285 млн евро, из них 236,581 млн евро (на 9,8% больше) должны составить доходы от товаров и услуг, 165,643 млн евро (на 19,7% меньше) – доходы от дивидендов и прибыли госкомпаний, 53,537 млн евро (на 0,3% больше) – доходы от штрафов, конфискованного имущества и прочих судебных разбирательств.

Проект бюджета должен быть представлен на рассмотрение Сейма не позднее 17 октября. После первого рассмотрения в парламенте документ обычно возвращается на совершенствование в правительство, а окончательно принимается в декабре.