Большой пожар в Алитусе: горит огромное здание с покрышками

По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Алитусе, на ул. Прамонес, горит здание. Пожарные-спасатели сообщают, что пожар огромный.

Сообщение о пожаре поступило в 2.58 ч.

Около 8 ч. пожарные-спасатели сказали DELFI, что они еще работают на месте происшествия.

По предварительным данным, горит огромное количество покрышек ЗАО Ekologistika. Пожар начался в здании площадью 2000 кв. м.

ЗАО Ekologistika - один из основных переработчиков покрышек в странах Балтии.

На месте происшествия работают 9 автоцистерн, 3 автолестницы и штабные автомобили. На борьбу с огнем выехали значительные наряды пожарных.

По словам представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Лауры Валаускене, на месте работают около 50 пожарных из Алитуса, Каунаса, Лаздияй, Мариямполе.

"Ситуация угрожающая, пламя огромное", – сказала она LRT.

Положение осложняется тем, что горит огромное здание.

Причина пожара пока не известна. По словам Валаускене, инспекторы устанавливают уровень загрязнения окружающей среды и нанесенный ущерб.

"Если в этом будет необходимость, если установят, что воздух сильно загрязнен, то через систему предупреждения жителей об этом уведомят жителей Алитуса", – сказала она.

По словам Валаускене, недалеко от пожарища находится реабилитационный центр.

"Находящихся рядом жителей планируют эвакуировать", – сказала она.

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