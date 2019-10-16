Правительство должно выделить экс-президенту Адамкусу еще одного помощника

16 октября на заседании правительства Литвы обсудят вопрос назначения экс-президенту Валдасу Адамкусу еще одного помощника. Служба коммуникации президента указала, что так хотят уравнять гарантии обоих экс-президентов.

"Цель - выделить экс-президенту 4, а не трех, как сейчас, работников обслуживающего персонала (они работают по трудовому соглашению). После того как примут этот проект, оба экс-президента будут пользоваться одинаковыми гарантиями. Это позволит действеннее выполнять работы, которые остаются за экс-президентом после того как он покидает пост главы страны", – сказано в письме Службы коммуникации президента.

Секретарь Адамкуса Божена Багдонайтене не сказала, какие функции будет выполнять четвертый работник.

"Сначала пусть примут это постановление, тогда будет видно для каких нужд. А канцелярия обратилась в правительство только для того, чтобы уравнять права обоих экс-президентов. Конкретные нужды не указывались", – сказала Багдонайтене.

На вопрос, может, нужен еще один человек для ухода за супругой Адамкуса Алмой, которая недавно перенесла инсульт, Багдонайтене ответила отрицательно.

Консультант экс-президента Дали Грибаускайте Года Баценскене сказала, что у Грибаускайте есть право на помощь четырех работников, но она пользуется только услугами трех – двух консультантов и завхоза.

"Из четырех должностей заняты три. Два консультанта и один работник по хозяйственной части", – сказала Баценскене.