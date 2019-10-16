"Путь смелости" ждет Венцкене и готовится к выборам: продает офис

После того как Верховный суд США отклонил заявление адвокатов Неринги Венцкене, стало ясно, что экс-судью в любой момент могут доставить в Литву. После этого началась подготовка к встрече Венцкене в Литве: готовят не только акции протеста, соратники экс-судьи готовятся к парламентским выборам.

Первым к обществу обратился сын Венцкене Каролис, он призвал людей объединиться, готовить акции протеста. "Прошу жителей Литвы объединяться, проводить акции протеста, участвовать в заседаниях суда. Прошу вас не боятся выражать свое мнение. Литовской власти просто заставить замолчать одного человека, но с сотнями тысяч это сделать сложно", – писал в фейсбуке Венцкус.

Позже он разместил еще одну просьбу – зарегистрироваться в специальной анкете и указать, будет ли зарегистрировавшийся человек участвовать в акциях протеста и заседаниях суда.

Когда выяснилось, что экстрадицию остановить не удастся, родители Венцкене продали свой дом. Кедисы после ареста Венцкене финансово поддерживали находящегося в Америке внука.

Недавно на сайте объявлений появилась информация о продаже офиса партии "Путь смелости". Помещение площадью 188 км. м в центре Каунаса, на ул. Кястучё, продают за 180 000 евро.

Председатель партии Йонас Варкала сказал DELFI, что средства пойдут на подготовку к выборам, которые состоятся в следующем году.

"На оперативном счету было много денег, которые мы инвестировали в имущество, – рассказал об офисе Варкала. – Сейчас нужны деньги, мы надеемся продать это имущество. Деньги нужны на партийную деятельность, грядут выборы 2020 года".

Он сказал, что, когда стало известно, что Венцкене доставят в Литву, ситуация изменилась.

"Мы не ожидали, что можем участвовать в выборах, пока Неринга находится в таком положении, – сказал Варкала. – Не даю сто процентов, но 2020 год будет иным, заговорит конкретными политическими событиями, которые, думаю, дадут возможность участвовать в выборах".

На вопрос, есть ли в партии еще достаточно людей, чтобы участвовать в выборах, он сказал, что у соратников еще есть время присоединиться. "У нас еще есть какое-то количество членов, но думаю, ситуация будет иная, придут и те интеллектуалы, которые, быть может, найдут истину тогда, когда будет иная политическая реальность", – сказал Варкала.

По его словам, времени еще достаточно. "Когда будет другая реальность, особенно после выборов в США, многое изменится. Сейчас еще вопрос, а потом многое изменится и на международной арене и здесь. Закончится финансирование из ЕС. Тогда ситуация изменится", – заметил он.

Варкала сказал: "Неринга не обязательно вернется как заключенная, все может быт иначе".

DELFI напоминает, что Венцкене с лета прошлого года, когда американский суд принял решение выдать ее Литве, пыталась оспорить и отменить это решение. Она неоднократно писала жалобы в суд, за нее вступались известные лица. Еще до того как Венцкене задержали в Чикаго, она попросила в США убежище, но его не успели рассмотреть.

История дела Венцкене

5 октября 2009 года в Каунасе был убит судья Йонас Фурманавичюс и Виолета Нарушявичене. Прокуроры выяснили, что убийство совершил житель Гарлявы Драсюс Кедис, который обвинял группу лиц в сексуальных преступлениях в отношении своей дочери. Через год Кедиса нашли мертвым. Опекуном дочери Кедиса стала его сестра Венцкене. В 2012 году после того как Венцкене не выполнила постановление суда и не вернула девочку ее матери Лаймуте Станкунайте, ребенка забрали из дома судьи при участии многочисленных нарядов полиции.

Позже Венцкене стала депутатом парламента и уехала из Литвы, скрываясь от правосудия, до того как парламент лишил ее неприкосновенности. В мае 2013 года ее подали в розыск. Если Венцкене передадут Литве, то бывшая судья предстанет перед судом за развращение ребенка, незаконный сбор и распространение информации, невыполнение постановления суда и др. преступления (всего 13 эпизодов).