В парламенте Литвы провалилось голосование по отставке спикера

15 октября вечером парламент Литвы на внеочередном заседании голосовал по вопросу, может ли спикер Викторас Пранцкетис оставаться на своем посту. Однако довольно быстро правящие покинули зал заседания. В голосовании участвовали 11 депутатов, поэтому голосование не состоялось.

За отставку Пранцкетиса проголосовали 3 депутата, 7 были против, один бюллетень был испорчен.

"Папа Франциск сказал, что все - дар. Сегодня новое парламентское большинство подарило Литве покой, спасибо вам", – сказал после объявления результата Пранцкетис.

По вопросу отставки Пранцкетиса парламент должен был голосовать в четверг, однако по просьбе Пранцкетиса правление парламента разрешило провести внеочередное заседание во вторник вечером. Спикер начал заседание, потом уступил свое место консерватору Ирене Дегутене. На заседании зарегистрировались 116 депутатов. Консерватор Сергеюс Йовайша от имени фракции попросил о получасовом перерыве. Парламент одобрил предложение.

"Крестьянка" Агне Ширинскене сказала, что вице-председатель парламента Арвидас Некрошюс не уверен, что заседание правления парламента, на котором разрешили провести внеочередное заседание, было законным. Некрошюс попросил Комиссию по этике и процедурам рассмотреть этот вопрос. Вероятно, комиссия рассмотрит его 16 октября утром.

После перерыва Дегутене дала слово Ремигиюсу Жемайтайтису, который прочитал текст заявления: "Предлагается уволить Виктораса Пранцкетиса с должности спикера парламента".

Ширинскене просила провести голосование, чтобы депутаты решили, законно ли проводимое заседание, проведение которого обжаловано комиссии.

"Надо проголосовать - можем ли мы продолжать заседание или надо ждать решения комиссии", - сказала Ширинскене.

Затем на трибуну с речью вышел Пранцкетис. Во время его выступления почти все правящие покинули зал заседания. Остались лишь "крестьяне" Антанас Баура и Виргиния Вингрене, а также представители социал-"трудовиков" Антанас Винкус и Артурас Скарджюс.

Напомним, что вице-председателю парламента Еиме Башкене 15 октября 53 депутата вручили заявление, в котором выразили недоверие Пранцкетису и просили отправить его в отставку.Однако начались разногласия.

Пранцкетис организовал внеочередное заседание правления, на котором было решено провести 15 октября вечером внеочередное заседание парламента.

Правящие стали отзывать свои подписи под заявлением, а оппозиция подписалась. В результате голосование по Пранцкетису провели сегодня. Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис заявил, что никакого голосования во вторник не будет.

Чтобы снять спикера с занимаемого поста нужны голоса 71 депутата.