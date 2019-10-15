Карбаускис выслал банкам письмо: "угроза" поднять процентную ставку была согласованной?

После того как на планы ввести налоги на активы банков отреагировал президент Литовской ассоциации банков Мантас Залаторюс и заявил, что это приведет к значительному повышению процентной ставки, лидер Литовского союза Крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис письменно обратился к руководству крупных банков Литвы. В письме он спрашивает, согласны ли они с позицией Залаторюса, а если да, то он просит пересмотреть эту позицию.

Редакция DELFI получила письмо Карбаускиса к главам банков о заявлении ЛАС от 1 октября.

"В своем заявлении ЛАБ предупредила, что члены ассоциации, значит банк X в Литве поднимет процентную ставку как для жителей, так и для бизнеса, поскольку власти намерены ввести налоги на активы банков. В сообщении сказано, что ставка по ипотечным кредитам может увеличиться до 2,8–4,6%, а ставка для бизнеса с 3% до 3,8%", – было сказано в письме Карбаускиса.

DELFI писал о том, что банки пригрозили поднять процентную ставку, если власти введут налог на их имущество.

В письме Карбаускис объясняет появление такого налога. Сказано, что это нужно для снижения уровня бедности в стране и для пополнения бюджета, чтобы можно было поднять "детские" деньги.

Было сказано, что ЕК в одном из документов признала, что введение "детских" денег - это один из первых реальных шагов в независимой Литве по снижению уровня нищеты.

Карбаускис привел в пример Швецию, где планируют ввести налог для банков с 2022 года. Правда, Швеция использует эти деньги на оборону.

Письмо заканчивается вопросом:

"Я надеюсь на понимание с вашей стороны и на сотрудничество, я хотел бы знать, было ли заранее с вами согласовано заявление ЛАБ о повышении процентной ставки, если в Литве будет введен налог на имущество банков?".

В письме сказано, что если ответ на этот вопрос положительный, то могут ли банки пересмотреть позицию с учетом сложной ситуации в стране.

"Заранее благодарю за время, уделенное решению важной для всех нас проблемы социального разобщения", – сказано в письме.

Письмо был написано на английском языке. Его, по данным DELFI, получили Swedbank, SEB и Luminor.

Залаторюс сказал DELFI, что когда шла речь о налогах, то провели анализ воздействия этого налога, который и показал, что этот налог принесет больше вреда, чем пользы.

"Анализ был составлен на основе общедоступных данных: опыта других стран, основных принципах экономики, статистики ЦБ Европы и других международных ведомств.

ЛАБ придерживается позиции, что для того, чтобы ввести такой налог, надо тщательно исследовать все расходы и пользу, которую он принесет. Поэтому ЛАБ призывает общество и политиков принять участие в серьезной дискуссии и поиске решений", – сказано в комментарии.