Донорские почки из Латвии будут пересажены двум пациентам в Литве

Две донорские почки, доставленные во вторник ночью вертолетом ВВС Литвы из Латвии, будут пересажены двум пациентам Вильнюсской клиники Сантарос.

Национальное бюро трансплантации сообщило, что предложение Латвии о донорских почках поступило в понедельник, около 16 часов 30 минут.

Согласно действующему порядку было решено, что трансплантация будет проведена в клинике Сантарос.

Почти в полночь бригада врачей-хирургов клиники и медперсонала вылетела из Вильнюса на военных вертолетах.

В 2 часа ночи эксплантологи уже были в операционной в латвийской больнице, а около 5 часов утра вертолеты поднялись в обратный путь в Вильнюс. Из-за сильного тумана вертолеты были вынуждены приземлиться в Шяуляй, откуда на автомобилях органы были доставлены в Вильнюс около 9.50.

Еще во вторник органы будут пересажены двум пациентам.

В этом году это уже второй полет вертолетов ВВС Литвы с донорскими органами. В целом в этом году на полеты для пересадки органов поднимались четыре раза и один раз - летал самолет частной компании.