Литовские перевозчики говорят о развале сектора: это геноцид со стороны политиков

В спешке проводятся налоговые реформы, которые грозят перевозчикам банкротством, – так на конференции, посвященной положению перевозчиков в Литве, сказал президент Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Валдас Суткус. По его словам, налоговые изменения сильно подействуют на весь сектор, а это может привести к банкротству отдельных компаний.

В начале пресс-конференции Суткус не жалел критики в адрес власти. Он сказал, что чувствует беспокойство по одной простой причине – меняется отношение властей.

"Программа роста, программа труда, в риторике власти сменяется программой дележки.

Раньше мы были ориентированы как государство, как общество, сейчас об этом почти не говорят, все больше говорят о том, что все надо поделить, перераспределить", – сказал Суткус и заметил, что власти, говоря о новых налогах, идет самым простым путем – считает, сколько денег не хватает в бюджете, а потом думает, откуда их взять.

"Это очень примитивный подход. Когда вводишь новые налоги, надо уделить время дискуссиям, потом надо отвечать за эти решения", – сказал он.

На конференции сказали, что перевозчиков коснется решение о повышении минимальной зарплаты и одновременное повышение коэффициента зарплат водителей с 1,3 до 1,5 минимума.

По подсчетам предпринимателей, эти перемены могут лечь на компании неподъемным бременем, которое будет равно нынешней прибыли.

"Власти говорят, что поднимут налоги, налогообложение, поскольку они хорошо живут. Данные Linava показывают, что если введут налоговые меры, которые сейчас обсуждают, они "съедят" всю прибыль, а сектор лишится прибыли, тогда можно думать, что будет. Он уменьшится, компании будут регистрироваться где-то в другом месте", – сказал Суткус.

Гендиректор Linava Мечисловас Атрошкявичюс также сказал, что с ассоциацией никто налоговые изменения не обсуждал, о последствиях не говорили.

Специалисты утверждают, что после повышения налогов расходы на одну машину увеличатся на 288,53 евро в месяц. Сейчас в Литве около 48 000 грузовиков, это значит что расходы сектора в общей сложности увеличатся на 166 млн. евро.

"Это как раз столько, сколько фиксируют прибыть", – сказал представитель Linava Томас Гаруолис.

Генсек Литовского союза перевозчиков Сигитас Жилюс сказал, что нынешняя ситуация в этом секторе - это геноцид перевозчиков.

"Идет война. Война за ресурсы. Это видно, не новость, поскольку это происходит на протяжении столетий, новая идея в том, что за работников уже давно конкурируют, как страны Европы, так и другие страны.

Мало того, Литовские политики придумали геноцид перевозчиков. Ситуация такова, что мы представили наши аргументы, подсчеты, данные, юридические аргументы, почему мы не согласны, но все как об стенку горох. Мы видим, что политиков наше мнение не интересует, мнение работников не интересует", – сказал он.

Жилюс заметил, что он проводил опросы, что будет, если введут вышеупомянутый коэффициент, было сказано, что баланс будет отрицательным, компании обанкротятся.

Перевозчики уверяли, что в этом секторе ждут два вызова – пакет мобильности, рост расходов на зарплату работников и подорожание горючего.

DELFI напоминает, что правительство Литвы планирует поднять минимум с 2020 года с 555 до 607 евро, а действующий коэффициент зарплаты водителей в размере 1,3 минимума увеличить до 1,5.