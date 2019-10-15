Трагическое ДТП в Каунасе: погиб мотоциклист
ru.DELFI.lt
15.октября 2019 10:15
aA
Avarija Juozapavičiaus prospekte
Foto: DELFI / Rafael Achmedov
14 октября, в 17.45 ч., в Каунасе, на проспекте А.Юозапавичаус, столкнулись Hyundai, которым управляла женщина (1982 г.р.) и мотоцикл Honda, которым управлял мужчина (1968 г.р.). Мужчина скончался на месте.
По предварительным данным, водитель автомобиля была трезвой. По словам очевидцев, водитель выезжала со стоянки у ТЦ и не пропустила ехавшего по главной дороге мотоциклиста. Другие очевидцы ДТП сказали, что скорость мотоцикла была невысокой.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Начато расследование.