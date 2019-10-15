Трагическое ДТП в Каунасе: погиб мотоциклист

14 октября, в 17.45 ч., в Каунасе, на проспекте А.Юозапавичаус, столкнулись Hyundai, которым управляла женщина (1982 г.р.) и мотоцикл Honda, которым управлял мужчина (1968 г.р.). Мужчина скончался на месте.

По предварительным данным, водитель автомобиля была трезвой. По словам очевидцев, водитель выезжала со стоянки у ТЦ и не пропустила ехавшего по главной дороге мотоциклиста. Другие очевидцы ДТП сказали, что скорость мотоцикла была невысокой.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Начато расследование.