После первых 100 дней Науседы на посту президента Литвы: ждет важный перелом

Политологи, оценивая первые 100 дней Гитанаса Науседы на посту президента Литвы, отмечают, что Науседа сформировал имидж главы страны, который не избегает открытого политического диалога. Однако эксперты обращают внимание на то, что его активность не всегда значит качественное содержание, а идея государства всеобщего благосостояния, предложенная Науседой, до конца не разработана.

По словам директора Института международных отношений и политических наук Маргариты Шешелгите, Науседа выполняет свое обещание – он виден как во внешней, так и во внутренней политике.

"О чем он и говорил, что будет общаться, советоваться, этот имидж пока не стерся – похоже этой открытости и общения с разными группами стало больше, чем было, и в общении с политиками эта открытость лучше заметна. Активность во внешней политике также есть: много поездок, визитов, встреч, звонкие слова. Активность есть", – сказала Шешелгите.

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С ней согласен и профессор Рамунас Вилпишаускас, который обратил внимание на интенсивные дискуссии о том, что нужно Литве, чтобы стать государством всеобщего благосостояния. Это, по его словам, – вклад Науседы.

Между тем доцент Литовской военной академии Гедрюс Чеснакас выделил активность Науседы во внешней политике. Особенно запомнилось его стремление развивать диалог с Беларусью, которое в обществе оценили неоднозначно.

"Что касается внешней политики, видно желание Науседы интенсивнее общаться со странами Балтии – Латвией, Эстонией, мы видим и ответный визит президента Латвии, который показывает интенсивность отношений. Конечно, больше стоит говорить об оживлении отношений с Беларусью, это критикуют литовские консерваторы, которые высказываются радикально, - никакого оживления в отношениях не может быть. Я думаю, президент мыслит стратегически, оценивая и российский фактор – давление России на Беларусь и позиции ЕС в отношении Беларуси, определенное смягчение", – сказал Чеснакас.

Все политологи обратили внимание на то, что в деятельности президента иногда не хватает качественного политического содержания. По словам Шешелгите, приближение обсуждений бюджета на 2020 год может быть хорошим поводом для демонстрации своего твердого мнения.

"Как и предполагали многие аналитики, и это пока не опровергнуто, может быть много действий, но мало содержания. Это и проявляется - содержания не хватает. Можно сказать, что 100 - это немного и, быть может, это содержание станет заметным, но, я бы сказал, сейчас много активности, общения, но содержание не проявляется. С перспективы внутренней политики это, вероятно, обсуждение бюджета, будет перелом, когда можно увидеть, точно ли есть та твердость, хребет и желание внести какое-то свое содержание или только общение с политиками, открытость и т.д.", – сказала Шешелгите.

Вилпишаускас считает, что после выборов президентская служба поспешила с заявлениями о том, что Науседа будет активно участвовать в формировании кабинета министров, поскольку на деле его активности было немного.

"Результатов этой активности было немного, и они отражаются в балансе политических сил – естественно, что правящие в парламенте решают, кто будет работать министром, и от них больше всего зависит. В данном случае полномочия президента ограничены, нужна активная работа, общение с другими основными политическими деятелями в Литве, чтобы чего-то добиться. Если бы об этом активном участии не говорили, то было бы меньше критики и из-за ухода каких-то министров и из-за новых лиц на постах", – сказал Вилпишаускас.

Чеснакас считает, что глава страны должен быть жестче в оценке предложений в налоговой сфере.

"Его команда по созданию имиджа большая, сильная, в это много инвестируют. В сфере создания самих предложений о создании государства всеобщего благосостояния и перераспределении налогов сейчас много критики и с точки зрения финансов, экономики там есть спорные моменты, тут президент мог бы лучше выполнять свою функцию – внести баланс, быть активнее и даже жестче", – сказал доцент.

Вилпишаускас заметил, что идея государства всеобщего благосостояния Науседы пока подается исключительно сквозь призму повышения пенсий. По его словам, тут не хватает конкретики.

"Очевидно, что дело тут не только в больших пенсиях. (...) Мало кто так понимает государство всеобщего благосостояния, обычно это понятие интерпретируют шире. Пока тут не хватает содержания, и это желание быть активнее несколько помешало, поскольку первые публичные предложения, связанные с государством всеобщего благосостояния кажутся фрагментарными", – заметил Вилпишаускас.

Критиковать Науседу, по мнению Чеснакаса, можно и из-за отношений с правительством.

"Я думаю, недостаток в отношении правительства или определенные даже уступки, ведь критиковали как за назначение еврокомиссара, так и за слишком хорошие отношения с правительством, где может быть критика как в сфере финансов, так и экономической политики и введении и распределении новых налогов. Здесь, очевидно, этого лидерства со стороны президента маловато, а это касается людей, и этот примитивный метод распределения, выбранный президентом, не знаю даст ли со временем пользу", – сказал Чеснакас.

Инаугурация Науседы состоялась 12 юпля. 15 октября по случаю 100 дней на посту состоится пресс-конференция.