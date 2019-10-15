Поиск будущих плательщиков налога на недвижимость в парламенте: кого ждет новый налог

Часть депутатов литовского парламента, попадающих в число самых состоятельных жителей, не скрывает, что им придется платить налог на недвижимость, а один признал, что придется платить большие налоги. Но ни один из них не считал, сколько им придется платить точно, если будут приняты предложенные поправки.

В Литве действуют строгие законы, поэтому получить информацию сложно даже об имуществе публичных лиц. Только ограниченный круг людей имеет доступ к информации о том, какое имущество принадлежит конкретному лицу, даже если оно является политиком.

По законам полную информацию об имуществе, правах на какое-то имущество, ограничении прав на него и т.д. может получить только владелец имущества; суд и правоохранительные органы; юридические лица, которые занимаются страхованием имущества.

Кроме того – юридическим лицам, которые предоставляют финансовые услуги, связанные с кредитованием; муниципалитетам; госведомствам и связанным с ними лицам.

Поэтому журналисты могут получить сведения об имуществе политиков только в том случае, если те сами укажут эту информацию.

Часть такой информации можно увидеть в их декларациях, представленных Государственной налоговой инспекции (ГНИ), но, по словам независимого эксперта Руты Билкшите, эти данные далеки от реальности. Кроме того, в соответствии с предложенным законом, налог на недвижимость будут считать не с декларированных ГНИ сумм, а по данным Центра регистра о сделках за последние 5 лет. Последняя такая оценка проводилась в 2016 г., следующая намечена на 2021 г.

DELFI говорил с частью самых состоятельных политиков Литвы и выяснил, что большинство из них пока новым налогом не интересовалось настолько, чтобы выяснять, сколько придется платить им лично. В соответствии с законом, налогом не будет облагаться имущество семьи стоимостью до 200 000 евро.

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что он точно не знает, сколько налогов ему придется платить, но считает, что сумма будет большой.

"Много придется платить", – сказал он.

Он не сомневается, что стоимость имущества его семьи превышает установленный порог.

"Вы же недавно готовили публикации о том, что приобретена дорогая недвижимость. Поэтому несомненно я буду платить налог на недвижимость, а как там будут считать стоимость, я не знаю. Сколько будет, столько буду платить", – сказал политик.

В августе в СМИ сообщалось, что Карбаускис купил участки земли и здания в деревне Якштоняй, в региональном парке Каунасского водохранилища, в числе построек – и обсерватория. Сумма сделки не указана.

Член фракции консерваторов Дайнюс Крейвис сказал, что пока не может сказать, какой налог ему придется платить.

"Я должен попасть в группу плательщиков, но не могу сказать, сколько придется платить", – сказал он.

Он считает, что такой налог нужен, но ему кажется, что не хватает дискуссий по этому вопросу.

Член Движения либералов Кястутис Главяцкас тоже не интересовался, какой налог ему придется платить.

"Я не интересовался. Сколько надо, столько заплачу. Когда примут, буду платит, какой тут может быть вопрос", – сказал он.

Главяцкас сказал, что он не только за этот налог, но и за то, чтобы он был всеобщим.

"Сейчас он не будет всеобщим. Налога на недвижимость нет лишь на Марсе", – сказал депутат.

"Крестьянин" Викторас Ринкявичюс сказал, что не считал, какой налог на недвижимость ему придется платить. "Не считал. Если надо будет, заплачу, сейчас не было времени интересоваться", – сказал он.

На вопрос, превысит ли имущество его семьи 200 000 евро, депутат задумался.

"Налог на землю мы платим, это, наверное, не меняется. Есть еще квартира, за нее наверное придется платить", – сказал он.

"Когда будут конкретные проекты, станет ясно, сейчас в общественном пространстве витают такие рассуждения. Все эти вопросы решает моя жена, я ей доверяю, не углубляюсь", – сказал Ринкявичюс.

Эксперт Билкшите сказала, что при подсчете будущего налога будут оценивать все имущество - не только жилой дом, квартиру, но и дачу, гараж. Не учитывают землю и имущество за границей.

Эксперт считает, что выбранная модель стоит на неправильном основании. Она обратила внимание на проблему массовой оценки стоимости недвижимости, которую проводит Центр регистра.

"Такая оценка проводится по данным заключенных у нотариусов сделок, выводится средний показатель. Поскольку бывают сделки, осуществленные за нелегальные деньги, то суммы в некоторых договорах, когда платят наличными, занижены. Когда покупают жилье в кредит, то стоимость завышают. Поэтому оценка ЦР далека от реальности", – считает Билкшите.

Ее не убеждают данные Минфина о том, что в Литве по новым правилам налог на недвижимость будут платить 37 000 жителей.

"На самом деле объектов, чья стоимость выше - больше. Значит налог по сути базируется не на том основании", – сказала эксперт. Она привела в пример Швейцарию, где такой налог платят от реальной стоимости имущества.

Глава Минфина Вилюс Шапока сказал, что налог будут считать с учетом каждого члена семьи – на каждого не облагается налогом 100 000 евро.

"Сначала хотели ограничиться единицей жилья. Но потом Конституционный суд пояснил, что это должно действовать из расчета количества людей. На семью 440 000 евро, по сути ничего не будет облагаться налогом. Тут мы возвращаемся к идее, что налогами должны облагать самое дорогое жилье. По сути для двоих этот максимум будет 200 000 евро", – сказал DELFI Шапока.

По его словам, такого жилья в Литве немного, а облагать налогами будут только взрослых граждан.

Напомним, что Минфин подготовил проект закона о расширении налога на недвижимость. Предлагают снизить планку необлагаемой налогами недвижимости с 220 000 евро до 100 000 евро. Налог будут платить 37 000 человек, из них около 26 000 в Вильнюсе. Планируется, что этот налог пополнит бюджет на 8 млн. евро в год.

Имущество стоимостью до 100 000 евро налогами облагаться не будет. 0,5% будут платить за часть стоимости превышающую 100 000 евро (до 300 000 евро), 1% будут платить за часть стоимости превышающую 300 000 евро (до 500 000 евро), 2% будут платить за часть стоимости превышающую 500 000 евро.