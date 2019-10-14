В правительстве Литвы будет создана комиссия по вопросам нацменьшинств

На заседании представителей канцелярии правительства и министерств в понедельник принято решение о создании комиссии или совета по решению проблем национальных меньшинств.

Как сказал BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис, пока не принято решение о юридическом статусе будущего органа, однако решено, что вопросов, связанных с нацменьшинствами достаточно много, чтобы они решались на правительственном уровне.

"Мы решили, что у нас будет такая комиссия или совет. Это будет рабочий орган по выработке предложений относительно политики в области нацменьшинств, которые будут вноситься в правительство", – сказал Д. Матулёнис BNS.

По его словам, комиссия вместе с диаспорами нацменьшинств возьмет на себя координирующую роль в решении экономических проблем Юго-Восточной Литвы, особенно после решения Еврокомиссии (ЕК) разделить страны на два региона – Вильнюсский регион и регион Центральной и Западной Литвы. В результате этого самоуправления Вильнюсского края должны получать меньше европейской финансовой помощи.

"Министерство финансов, которое тоже будет участвовать в процессе, должно представить свое видение, как сделать так, чтобы эти районы вокруг Вильнюсе не пострадали в смысле экономического развития", – сказал вице-канцлер.

По его словам, комиссия должна будет рассматривать и вопросы просвещения польской, русской, белорусской, еврейской и других проживающих в Литве диаспор нацменьшинств.

"Дискуссионным является и статус национальных диаспор, как мы его определим – сейчас законодательно это не сделано", – сказал вице-канцлер.

Окончательное решение о создании комиссии еще должно принять правительство, возглавить ее должен Д. Матулёнис, в ее составе будут работать представители диаспор нацменьшинств, министерств, Департамента по делам нацменьшинств.

Сейчас разные вопросы нацменьшинств решает учрежденный в 2015 году Совет национальных диаспор – он объединяет диаспоры нацменьшинств и другие организации, однако в его состав не входят представители правительства.