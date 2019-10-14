Карбаускис покидает пост старосты фракции ЛСКЗ

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис вооружился новым планом – он планирует покинуть пост старосты фракции "крестьян" и начать работу в руководстве парламента. На каком посту – спикера или вице-председателя, пока он сказать не может, поскольку партнеры еще не достигли соглашения по этому вопросу. Однако не исключено, что он станет новым спикером.

Политик сказал, что не сомневается, что оппозиция не будет голосовать за его кандидатуру на посту главы парламента.

Нынешние заместители спикера Виктораса Пранцкетиса - Рима Башкене и Арвидас Некрошюс. Карбаускис сказал, что он тоже будет работать в руководстве парламента, но какой он пост займет, неясно.

"Завтра фракция должна принять решение по вопросу моей кандидатуры и двоих вице-председателей в руководстве парламента. Соответственно в четверг после голосования сядем с коалицией и договоримся. Договор у нас есть, мы не можем его пересмотреть, пока не освободился пост спикера. Понятное дело, что спикера в четверг не выберут", – сказал лидер "крестьян".

"Они остаются, а я прихожу. Изменится глава нашей фракции. Кто возглавит фракцию, я не могу сказать, это решит фракция", – продолжил он.

Карбаускис рассказал, что пока непонятно, на какой пост в руководстве он пойдет, все выяснится после голосования по импичменту нынешнему спикеру Пранцкетису.

"Решение будет завтра о том, что я иду в руководство, в четверг намечено голосование о спикере. И тогда в четверг мы сядем с партнерами по коалиции и будет говорить, что делаем в этой ситуации. В любом случая, буду ли я спикером, или вице-председателем, это станет ясно завтра", – сказал он.

"После завтрашнего дня будет ясно, что перемены начались, я не буду старостой, буду в руководстве, но мой статус выяснит коалиция", – сказал DELFI Карбаускис.

DELFI напоминает, что в четверг в парламенте пройдет голосование по импичменту нынешнему спикеру, который не уходит с поста по своей воле. По коалиционному соглашению, этот пост принадлежит представителем социал-"трудовиков".